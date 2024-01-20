20 января 2024 года в матче Бундеслиги сыграют «Кельн» и «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» Дортмунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кельн»

«Кельн» провалил концовку 2023 года. 17 декабря команда уступила «Фрайбургу» 0:2, а затем с таким же счетом — «Униону».

В нынешнем сезоне «козлы» ведут борьбу за выживание. Сейчас клуб находится в зоне вылета. По итогам 17 туров «Кельн» находится на 17-й позиции, набрав 11 очков.

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«Кельн» начал 2024-й год с ничейного результата. 13 января клуб принимал «Хайденхайм». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Все прогнозы на футбол

У «Кельна» есть проблемы в атаке. Команда мало забивает, а в предстоящей встрече без голов рассчитывать на положительный результат будет крайне сложно. В последних шести матчах «Кельн» поразил ворота соперника только два раза.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» в первом официальном матче 2024 года добилась убедительной победы. Клуб в гостях встречался с «Дармштадтом» и разгромил соперника со счетом 3:0.

После 17 туров «Боруссия» идет на 5-й позиции в таблице Бундеслиги. В 17 играх набрано 30 очков. От лидирующего «Байера» дортмундцы отстают на 15 баллов.

В предстоящей игре «Боруссия» считается фаворитом. Вряд ли «шмели» оступятся в противостоянии с одним из аутсайдеров Бундеслиги. В случае победы у дортмундской команды появится возможность подняться на 4-ю строчку в таблице.

В последних девяти гостевых матчах «Боруссия» проиграла дважды — и оба раза «Штутгарту». 11 ноября «шмели» со счетом 1:2 уступили в Бундеслиге, а 6 декабря — в Кубке Германии (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Боруссии». На ее победу можно поставить за 1.72.

Выигрыш «Кельна» идет с коэффициентом 4.55. Ничья оценена — в 4.45.

Можно сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех голов за 1.86.

Еще один наш прогноз — победа «Боруссии» с коэффициентом 1.72.