Алжир сыграет с Буркина-Фасо в рамках 2-го тура группового раунда Кубок африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:00 мск. Алжир — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Алжир

Алжир в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций потерял очки. В матче против Анголы (1:1) он сыграл вничью, хотя вел 1:0 по ходу игры.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала отлично, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и теперь лидирует с отрывом в три балла от второй Ботсваны.

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Перед стартом на Кубке африканских наций команда одержала убедительную победу. В рамках товарищеской встречи она разгромила на выезде Бурунди с результатом 4:0.

Календарь и таблица Кубка Африки

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в 13 поединках во всех турнирах, включая одну контрольные встречи, при девяти победах и четырех ничьих, так что у номинальных хозяев отличная форма.

Буркина-Фасо

В первом туре группового раунда Буркина-Фасо переиграла Мавританию, и теперь занимает первое место в группе, опережая ближайших преследователей на два очка.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также выступает неплохо, где в двух стартовых турах группового раунда набрала четыре балла после победы и ничьей.

Перед стартом в Кубке африканских наций сборная одержала победу. На выезде она разгромила ДР Конго (2:1), забив два мяча в ворота соперника и пропустив один гол.

В семи последних поединках во всех турнирах, включая контрольные матчи, коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают логично фаворитом Алжир, коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех Буркина-Фасо оценивается в 5,90, ничья — в 3,50.

В трех из пяти последних матчей номинальные хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Алжир выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,25.

Еще один вариант ставки — Алжир выиграет 1-й тайм и матч за 2,70, ведь номинальные хозяева выиграли четыре из пяти последних матчей.