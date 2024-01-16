«Бирмингем»
Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. «Браммиз» находится на 20 месте в Чемпионшипе.
Да и побеждает «Бирмингем» нечасто. В 27 поединках второго по рангу английского дивизиона добыто лишь 7 викторий.
Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Халл Сити
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Бирмингем» не сумел переиграть «Суонси» (2:2).
Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Да и быстрая отставка Уэйна Руни явно не пошла в плюс в плане психологии.
В первом матче была зафиксирована ничья. Так что «браммиз» постараются воспользоваться преимуществом своего поля.
«Халл Сити»
Эта команда нынешний сезон проводит достаточно успешно. «Халл Сити» находится на 8 месте в турнирной таблице.
Отставание от искомой шестой позиции составляет всего один балл. Да и вообще, «тигры» явно способны прибавить.
В своем последнем поединке «Халл Сити» потерпел обидную коллизию. Дома команда уступила «Норвичу» (1:2).
Серия из трех матчей без побед не может не угнетать. Да и основным приоритетом для «тигров» является чемпионат.
Впрочем, гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, по игре «Халл Сити» выглядит сильнее оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.43.
На викторию «Халл Сити» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.70.
Обе команды не блещут стабильностью результатов, но
Наш прогноз — Победа «Халл Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.41.