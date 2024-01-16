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    Сможет ли «Халл Сити» переиграть «браммиз»?

    «Бирмингем» — «Халл Сити». Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Халл Сити»
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    «Халл Сити»
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:45 мск. «Бирмингем» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Января 2024 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Бирмингем»

    Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. «Браммиз» находится на 20 месте в Чемпионшипе.

    Да и побеждает «Бирмингем» нечасто. В 27 поединках второго по рангу английского дивизиона добыто лишь 7 викторий.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Халл Сити

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    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Бирмингем» не сумел переиграть «Суонси» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Да и быстрая отставка Уэйна Руни явно не пошла в плюс в плане психологии.

    В первом матче была зафиксирована ничья. Так что «браммиз» постараются воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Халл Сити»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно успешно. «Халл Сити» находится на 8 месте в турнирной таблице.

    Отставание от искомой шестой позиции составляет всего один балл. Да и вообще, «тигры» явно способны прибавить.

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    • В своем последнем поединке «Халл Сити» потерпел обидную коллизию. Дома команда уступила «Норвичу» (1:2).

    Серия из трех матчей без побед не может не угнетать. Да и основным приоритетом для «тигров» является чемпионат.

    Впрочем, гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, по игре «Халл Сити» выглядит сильнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Халл Сити» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.70.

    Обе команды не блещут стабильностью результатов, но гости все же выглядят монолитнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Халл Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.41.

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    «Бирмингем» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Халл Сити» переиграть «браммиз»?
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