«Гавр» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 19:05 мск. «Гавр» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гавр»

Эта команда текущий сезон проводит достаточно неплохо. Нынешнее 11 место в таблице для «Гавра» можно считать вполне приемлемым.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 17 поединках Лиги 1 забито всего 16 мячей.

Коэффициенты матча Гавр — Лион 1X2Новым игрокам 3.203.252.30Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Гавр» в Кубке Франции прошел «Кан» (2:1).

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Неплохо вписался в игру команды и россиянин Далер Кузяев. Правда, стабильности хавбеку все еще недостает.

А вот матчи с «ткачами» для команды складываются традиционно проблематично. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

«Лион»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Лион» лишь совсем недавно выбрался из опасной зоны.

Главной проблемой «Лиона» является ненадежная оборона. В 17 поединках она дала результативный сбой 27 раз.

В своем последнем поединке «Лион» добыл яркую победу. Правда, в Кубке Франции команда одолела скромнейший «Понталье» (3:0).

До того лионцы переиграли в чемпионате «Нант» (1:0). Да и Александр Ляказетт привычно тащит на себе атаку команды.

В зимнем цикле «ткачи» заметно прибавили. Вот и сейчас наверняка едут в гости, как минимум, за одним баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.41.

На викторию «Гавра» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.38.

Лионцы в последних матчах выглядят достаточно неплохо , да и Ляказетт явно постарается пополнить свой голевой багаж.

Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.