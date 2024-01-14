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    «Леганес» продлит свой ничейный синдром?

    «Андорра» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 3.04) на футбол 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В воскресенье, 14 января, во 22-м туре испанской Сегунды «Андорра» на своем поле примет «Леганес». Начало игры — в 16:00 по мск. «Андорра» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Января 2024 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 16:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Андорра»

    «Андорра» с 23 зачетными пунктами разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на один балл от зоны вылета.

    «Трехцветные» к данному поединку подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва расписали два мировых результата, а затем проиграли в Сантандере «Расингу» 0:2.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Леганес

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    Всего же в отрезке последних восьми встреч чемпионата клуб из Княжества победил только в одном из них, трижды он еще проиграли и расписал четыре ничьи.

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    На своем поле «Андорра» в текущем розыгрыше Сегунды провела десять встреч, в которых добилась пяти викторий, расписала две мировые и трижды терпела фиаско.

    «Леганес»

    В этом розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 39 пунктов в 21 проведенной встрече и на четыре балла опережает третью позицию.

    Однако в последнем своем отрезке «огурцы» выступают не лучшим образом и к этой игре подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией. В этот период они раз уступили и пять матчей свели вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своей последней проведенной игре чемпионата «Леганес» на своем поле поделил очки с «Тенерифе» 1:1. И эта мировая стала для него третьей кряду и все они завершились по 1:1.

    На выезде же в этом чемпионате «Леганес» добился пяти викторий, потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.

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    В первом круге «Андорра» обыграла «Леганес» на его поле со счетом 1:0. А перед этим они трижды подряд играли вничью между собой по 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Андорры» — 2.32, победа «Леганеса» — 3.35, ничья — 3.04.

    В этом поединке многое указывает на ничью, а именно — ничейный синдром лидера и мировая статистика в очных противостояниях этих клубов.

    И плюс в этой встрече ждем обмена забитыми мячами.

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    «Андорра» — «Леганес»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Леганес» продлит свой ничейный синдром?
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