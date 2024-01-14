«Андорра»
«Андорра» с 23 зачетными пунктами разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на один балл от зоны вылета.
«Трехцветные» к данному поединку подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва расписали два мировых результата, а затем проиграли в Сантандере «Расингу» 0:2.
Коэффициенты матча ФК Андорра — Леганес
Всего же в отрезке последних восьми встреч чемпионата клуб из Княжества победил только в одном из них, трижды он еще проиграли и расписал четыре ничьи.
На своем поле «Андорра» в текущем розыгрыше Сегунды провела десять встреч, в которых добилась пяти викторий, расписала две мировые и трижды терпела фиаско.
«Леганес»
В этом розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 39 пунктов в 21 проведенной встрече и на четыре балла опережает третью позицию.
Однако в последнем своем отрезке «огурцы» выступают не лучшим образом и к этой игре подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией. В этот период они раз уступили и пять матчей свели вничью.
Календарь и таблица испанской Примеры
В своей последней проведенной игре чемпионата «Леганес» на своем поле поделил очки с «Тенерифе» 1:1. И эта мировая стала для него третьей кряду и все они завершились по 1:1.
На выезде же в этом чемпионате «Леганес» добился пяти викторий, потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.
В первом круге «Андорра» обыграла «Леганес» на его поле со счетом 1:0. А перед этим они трижды подряд играли вничью между собой по 1:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Андорры» — 2.32, победа «Леганеса» — 3.35, ничья — 3.04.
В этом поединке многое указывает на ничью, а именно — ничейный синдром лидера и мировая статистика в очных противостояниях этих клубов.
И плюс в этой встрече ждем обмена забитыми мячами.