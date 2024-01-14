В воскресенье, 14 января, во 22-м туре испанской Сегунды «Андорра» на своем поле примет «Леганес». Начало игры — в 16:00 по мск. «Андорра» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Андорра»

«Андорра» с 23 зачетными пунктами разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на один балл от зоны вылета.

«Трехцветные» к данному поединку подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва расписали два мировых результата, а затем проиграли в Сантандере «Расингу» 0:2.

Коэффициенты матча ФК Андорра — Леганес 1X2Новым игрокам 2.403.003.35Бонус$9500

Всего же в отрезке последних восьми встреч чемпионата клуб из Княжества победил только в одном из них, трижды он еще проиграли и расписал четыре ничьи.

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На своем поле «Андорра» в текущем розыгрыше Сегунды провела десять встреч, в которых добилась пяти викторий, расписала две мировые и трижды терпела фиаско.

«Леганес»

В этом розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 39 пунктов в 21 проведенной встрече и на четыре балла опережает третью позицию.

Однако в последнем своем отрезке «огурцы» выступают не лучшим образом и к этой игре подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией. В этот период они раз уступили и пять матчей свели вничью.

Календарь и таблица испанской Примеры

В своей последней проведенной игре чемпионата «Леганес» на своем поле поделил очки с «Тенерифе» 1:1. И эта мировая стала для него третьей кряду и все они завершились по 1:1.

На выезде же в этом чемпионате «Леганес» добился пяти викторий, потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.

В первом круге «Андорра» обыграла «Леганес» на его поле со счетом 1:0. А перед этим они трижды подряд играли вничью между собой по 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Андорры» — 2.32, победа «Леганеса» — 3.35, ничья — 3.04.

В этом поединке многое указывает на ничью, а именно — ничейный синдром лидера и мировая статистика в очных противостояниях этих клубов.

И плюс в этой встрече ждем обмена забитыми мячами.