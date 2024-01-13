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    Китай начнет Кубок Азии с виктории

    Китай — Таджикистан. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Таджикистан
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    Китай
    Китай сыграет на своем поле с Таджикистаном в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 17:30 мск. Китай — Таджикистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 13 Января 2024 года
    Китай
  • Пекин
    •  Китай 17:30 Таджикистан Таджикистан
  • Душанбе
    •

    Китай

    Китайцы явно поборются за 2 место в группе. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    В последних своих поединках команда выглядела не лучшим образом. Например, южнокорейцам она уступила со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Китай — Таджикистан

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    В своем последнем поединке сборная Поднебесной также проиграла. Китай не устоял перед Гонконгом (1:2).

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    В четырех своих последних поединках китайцы уступили. А вот из четырех очных встреч с таджиками команда выиграла трижды.

    Вот и в этой встрече Китай явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются начать Кубок Азии с виктории.

    Таджикистан

    Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах ей удалось разжиться 4 очками.

    Да и забивает команда исправно. Таджикистан в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль наколотил уже 7 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда может записать себе в актив. Таджикистан в контрольной встрече справился с Гонконгом (2:1).

    А вот до того команда добыла победу над Пакистаном (6:1). Да и настрой на Кубок Азии у таджиков самый, что ни на есть, боевой.

    Скорее всего, номинальные гости сознательно отдадут инициативу сопернику. Впрочем, свои шансы таджики иметь будут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Китая предлагают — 2.06.

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    На викторию Таджикистана дают — 3.92, ничья оценена — в 3.20.

    Китайцы в последних матчах явно не блистали, однако на Кубок Азии явно настроятся надлежащим образом.

    Наш прогноз — Победа Китая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.

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