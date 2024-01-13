Китай сыграет на своем поле с Таджикистаном в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 17:30 мск. Китай — Таджикистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Китай

Китайцы явно поборются за 2 место в группе. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

В последних своих поединках команда выглядела не лучшим образом. Например, южнокорейцам она уступила со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Китай — Таджикистан 1X2Новым игрокам 1.953.154.50Бонус$9500

В своем последнем поединке сборная Поднебесной также проиграла. Китай не устоял перед Гонконгом (1:2).

Все прогнозы на футбол

В четырех своих последних поединках китайцы уступили. А вот из четырех очных встреч с таджиками команда выиграла трижды.

Вот и в этой встрече Китай явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются начать Кубок Азии с виктории.

Таджикистан

Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах ей удалось разжиться 4 очками.

Да и забивает команда исправно. Таджикистан в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль наколотил уже 7 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда может записать себе в актив. Таджикистан в контрольной встрече справился с Гонконгом (2:1).

А вот до того команда добыла победу над Пакистаном (6:1). Да и настрой на Кубок Азии у таджиков самый, что ни на есть, боевой.

Скорее всего, номинальные гости сознательно отдадут инициативу сопернику. Впрочем, свои шансы таджики иметь будут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Китая предлагают — 2.06.

На викторию Таджикистана дают — 3.92, ничья оценена — в 3.20.

Китайцы в последних матчах явно не блистали, однако на Кубок Азии явно настроятся надлежащим образом .

Наш прогноз — Победа Китая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.