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    Сумеет ли «Спортинг» разгромить аутсайдера?

    «Шавиш» — «Спортинг». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шавиш» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    «Шавиш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 13 января, начало — в 21:00 мск. «Шавиш» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 13 Января 2024 года
    Шавиш
  • Португалия. Примера
    •  Шавиш 21:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Шавиш»

    Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Шавиш» на текущий момент находится на последнем 18 месте в таблице.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 16 матчах удалось отличиться всего 18 точными ударами.

    Коэффициенты матча Шавиш — Спортинг

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шавиш» на выезде зацепился за ничью с «Фамаликаном» (2:2).

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    А вот до того команда дала бой «Порту», хоть в итоге и уступила с минимальным счетом. Да и вообще, «Шавиш» добыл всего три виктории в Примейра-Лиге.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и настрой на местного гранда будет соответствующим.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы традиционно сражаются за чемпионский титул. Сейчас команда лидирует, на один балл опережая «Бенфику».

    В 16 матчах чемпионата команда забила 37 мячей. Да и победил «Спортинг» в 13 поединках из 16 при двух коллизиях.

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    • В своем последнем поединке «Спортинг» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда разбила «Тонделу» (4:0).

    Продуктивный сезон выдает Виктор Дьокереш. В 15 матчах чемпионата Португалии швед настрелял 11 мячей.

    И уж точно гости постараются сохранить за собой первую строчку. Да и вообще, в двух своих последних матчах лиссабонцы уверенно победили.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Шавиша» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.15.

    «Спортинг» на голову сильнее аутсайдера, и наверняка не допустит недооценки соперника.

    Наш прогноз — Фора «Спортинга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.16.

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    «Шавиш» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спортинг» разгромить аутсайдера?
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