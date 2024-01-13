«Шавиш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 13 января, начало — в 21:00 мск. «Шавиш» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шавиш»

Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Шавиш» на текущий момент находится на последнем 18 месте в таблице.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 16 матчах удалось отличиться всего 18 точными ударами.

Коэффициенты матча Шавиш — Спортинг 1X2Новым игрокам 11.006.201.25Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шавиш» на выезде зацепился за ничью с «Фамаликаном» (2:2).

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А вот до того команда дала бой «Порту», хоть в итоге и уступила с минимальным счетом. Да и вообще, «Шавиш» добыл всего три виктории в Примейра-Лиге.

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и настрой на местного гранда будет соответствующим.

«Спортинг»

Лиссабонцы традиционно сражаются за чемпионский титул. Сейчас команда лидирует, на один балл опережая «Бенфику».

В 16 матчах чемпионата команда забила 37 мячей. Да и победил «Спортинг» в 13 поединках из 16 при двух коллизиях.

В своем последнем поединке «Спортинг» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда разбила «Тонделу» (4:0).

Продуктивный сезон выдает Виктор Дьокереш. В 15 матчах чемпионата Португалии швед настрелял 11 мячей.

И уж точно гости постараются сохранить за собой первую строчку. Да и вообще, в двух своих последних матчах лиссабонцы уверенно победили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.26.

На викторию «Шавиша» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.15.

«Спортинг» на голову сильнее аутсайдера , и наверняка не допустит недооценки соперника.

Наш прогноз — Фора «Спортинга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.16.