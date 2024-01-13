«Шавиш»
Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Шавиш» на текущий момент находится на последнем 18 месте в таблице.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 16 матчах удалось отличиться всего 18 точными ударами.
Коэффициенты матча Шавиш — Спортинг
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шавиш» на выезде зацепился за ничью с «Фамаликаном» (2:2).
А вот до того команда дала бой «Порту», хоть в итоге и уступила с минимальным счетом. Да и вообще, «Шавиш» добыл всего три виктории в Примейра-Лиге.
Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и настрой на местного гранда будет соответствующим.
«Спортинг»
Лиссабонцы традиционно сражаются за чемпионский титул. Сейчас команда лидирует, на один балл опережая «Бенфику».
В 16 матчах чемпионата команда забила 37 мячей. Да и победил «Спортинг» в 13 поединках из 16 при двух коллизиях.
В своем последнем поединке «Спортинг» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда разбила «Тонделу» (4:0).
Продуктивный сезон выдает Виктор Дьокереш. В 15 матчах чемпионата Португалии швед настрелял 11 мячей.
И уж точно гости постараются сохранить за собой первую строчку. Да и вообще, в двух своих последних матчах лиссабонцы уверенно победили.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.26.
На викторию «Шавиша» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.15.
«Спортинг»
Наш прогноз — Фора «Спортинга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.16.