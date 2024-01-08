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    Голов будет много

    «Хайденхайм» — «Падерборн». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Падерборн»
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    «Хайденхайм»
    «Хайденхайм» сыграет на своем поле с «Падерборном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 января, начало — в 17:00 мск. «Хайденхайм» — «Падерборн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хайденхайм»

    Эта команда текущий сезон проводит великолепно. Новичок немецкой элиты на данный момент находится на 8 месте в таблице.

    В 16 матчах чемпионата команда добыла 6 побед. Да и отрыв от опасной зоны составляет комфортные десять очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хайденхайм» в родных стенах переиграл «Фрайбург» (3:2).

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    Матчи с «Падерборном» для команды исторически проходят удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

    Номинальные хозяева явно будут доминировать в этом поединке. Да и вообще, команда выиграли в трех своих последних поединках.

    «Падерборн»

    Эта команда сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 6 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

    Вот только пропускает «Падерборн» чересчур уж часто. В 17 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Падерборн» уверенно победил. Дома команда учинила разгром «Ганзе» (3:0).

    Причем эта виктория стала для команды второй к ряду. До того был обыгран более крепкий «Гамбург» (2:1).

    Гости явно не планируют лишь обороняться. Тем паче, в последних матчах «Падерборн» несколько прибавил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хайденхайма» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Падерборна» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.57.

    Обе команды явно постараются проявить себя в атаке, так что голевое изобилие обеспечено.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.57.

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