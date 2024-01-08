«Хайденхайм»
Эта команда текущий сезон проводит великолепно. Новичок немецкой элиты на данный момент находится на 8 месте в таблице.
В 16 матчах чемпионата команда добыла 6 побед. Да и отрыв от опасной зоны составляет комфортные десять очков.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хайденхайм» в родных стенах переиграл «Фрайбург» (3:2).
Матчи с «Падерборном» для команды исторически проходят удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.
Номинальные хозяева явно будут доминировать в этом поединке. Да и вообще, команда выиграли в трех своих последних поединках.
«Падерборн»
Эта команда сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 6 месте во втором по рангу немецком дивизионе.
Вот только пропускает «Падерборн» чересчур уж часто. В 17 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.
В своем последнем поединке «Падерборн» уверенно победил. Дома команда учинила разгром «Ганзе» (3:0).
Причем эта виктория стала для команды второй к ряду. До того был обыгран более крепкий «Гамбург» (2:1).
Гости явно не планируют лишь обороняться. Тем паче, в последних матчах «Падерборн» несколько прибавил.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хайденхайма» предлагают — 2.30.
На викторию «Падерборна» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.57.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.57.