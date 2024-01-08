«Ботафого» ПБ сыграет на своем поле с «Жакуипенсе» в рамках 1/2 финала квалификации Копа де Нордесте. Матч пройдет 8 января, начало — в 01:00 мск. «Ботафого» ПБ — «Жакуипенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ботафого» ПБ

Эта команда не смогла пробиться в Серию B. В финальной пульке она заняла последнее 4 место в группе.

Причем в 6 матчах команда выиграла всего лишь однажды. А вот остальные поединки были проиграны.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» ПБ не смог переиграть «Ретро» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Очные поединки с «Жакуипенсе» для команды традиционно проходят неплохо. Из четырех матчей выигран один при трех паритетах.

Правда, сейчас «Ботафого» ПБ выглядит не особо монолитно. Последние результаты команды удачными точно не назовешь.

«Жакуипенсе»

Эта команда также не блещет в плане результатов. Да и выступает «Жакуипенсе» лишь в четвертом по силе бразильском дивизионе.

Более того, «Жакуипенсе» завершил сезон на последнем месте. В 14 поединках команда набрала всего 15 зачетных баллов.

В своем предыдущем поединке «Жакуипенсе» снова проиграл. Команда не сумела ничего противопоставить скромному АСА (2:3).

А вот до того команде удалось расписать паритет с «Сержипи» (2:2). А вот последняя виктория случилась еще в июне.

И уж точно «Жакуипенсе» постарается впервые переиграть «Ботафого» ПБ. Как минимум, номинальные гости дадут бой сопернику.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ботафого» ПБ предлагают — 1.71.

На викторию «Жакуипенсе» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.65.

Обе команды крайне нестабильны , и, скорее всего, не смогут определить победителя в основное время.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.65. Еще вариант для ставки — Победа «Жакуипенсе» за 4.34.