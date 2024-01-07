7 января в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Малага» сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Малага» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Малага»

Команда уже несколько лет показывает далеко не лучшие результаты, несмотря на это «Малага» претендует на выход в Сегунду. К тому же, команда добралась до 1/16 финала Кубка Испании, где встретится против «Реал Сосьедада».

«Малага» прошла не простой путь до выхода в 1/16 финала. В 1/64 финала команда обыграла «Баракальдо» (0:0, 4:2 по пен.). Уже в 1/32 финала «Малага» одолела «Эльденсе» (1:0), забив единственный гол на 41-й минуте.

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В последних 3-х турах лиги «Малага» дважды победила и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных. В последнем матче «Малага» поделила очки с «Интерсити» (2:2).

Все прогнозы на футбол

Команда уже давно не играла против топ-клуба Испании. «Малага» не будет явным фаворитом в предстоящем матче с «Реал Сосьедадом».

«Реал Сосьедад»

Команда проводит неплохой сезон, имея шансы на победу в Кубке Испании. К тому же, «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в Примере, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда обыграла только «Вильярреал» (3:0), а во всех остальных матчах сыграла вничью. В последнем туре «Сосьедад» поделил очки с «Алавесом» (1:1).

Стоит отметить, что российский полузащитник команды Арсен Захарян потихоньку адаптируется к испанскому футболу. Этот игрок вполне может выйти на поле и решить исход матча.

Интересно, что в последних 3-х очных поединках «Реал Сосьедад» ни разу не обыграл «Малагу», но последний матч состоялся еще в 2018-м году. С тех пор «Малага» сильно сдала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1.57. Успех «Малаги» оценивается в 6.30, ничья — в 3.90.

«Реал Сосьедад» гораздо сильнее «Малаги». Можно предположить, что гости одержат уверенную победу и пройдут в 1/8 финала Кубка Испании.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедада» с форой (-1) за 1.95.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» 1.5 больше за 1.75.