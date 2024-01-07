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    Команда Захаряна не оставит шансов «Малаге»

    «Малага» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»
    7 января в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Малага» сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Малага» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2024 года
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    «Малага»

    Команда уже несколько лет показывает далеко не лучшие результаты, несмотря на это «Малага» претендует на выход в Сегунду. К тому же, команда добралась до 1/16 финала Кубка Испании, где встретится против «Реал Сосьедада».

    «Малага» прошла не простой путь до выхода в 1/16 финала. В 1/64 финала команда обыграла «Баракальдо» (0:0, 4:2 по пен.). Уже в 1/32 финала «Малага» одолела «Эльденсе» (1:0), забив единственный гол на 41-й минуте.

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    В последних 3-х турах лиги «Малага» дважды победила и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных. В последнем матче «Малага» поделила очки с «Интерсити» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Команда уже давно не играла против топ-клуба Испании. «Малага» не будет явным фаворитом в предстоящем матче с «Реал Сосьедадом».

    «Реал Сосьедад»

    Команда проводит неплохой сезон, имея шансы на победу в Кубке Испании. К тому же, «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в Примере, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда обыграла только «Вильярреал» (3:0), а во всех остальных матчах сыграла вничью. В последнем туре «Сосьедад» поделил очки с «Алавесом» (1:1).

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    • Стоит отметить, что российский полузащитник команды Арсен Захарян потихоньку адаптируется к испанскому футболу. Этот игрок вполне может выйти на поле и решить исход матча.

    Интересно, что в последних 3-х очных поединках «Реал Сосьедад» ни разу не обыграл «Малагу», но последний матч состоялся еще в 2018-м году. С тех пор «Малага» сильно сдала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1.57. Успех «Малаги» оценивается в 6.30, ничья — в 3.90.

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    «Реал Сосьедад» гораздо сильнее «Малаги». Можно предположить, что гости одержат уверенную победу и пройдут в 1/8 финала Кубка Испании.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедада» с форой (-1) за 1.95.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» 1.5 больше за 1.75.

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    «Малага» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Команда Захаряна не оставит шансов «Малаге»
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