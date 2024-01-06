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    Оману сразу несдобровать?!

    ОАЭ — Оман. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Оман
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    Сборная Омана
    ОАЭ сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 18:15 мск. ОАЭ — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ОАЭ

    Сборная ОАЭ давно стремится квалифицироваться на Мундиаль. Правда, всякий раз ей чего-то для этого не хватает.

    В двух стартовых поединках нынешнего отборочного цикла команда выиграла дважды. Причем забив 6 мячей, она не пропустила ни разу.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. ОАЭ уверенно расправились с Бахрейном (2:0).

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    Поединки с сборной Омана для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при двух ничьих.

    И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. ОАЭ явно начнут встречу максимально активно.

    Оман

    Эта команда по азиатским меркам является середняком. Впрочем, Оман в последние годы добился немалого прогресса.

    В своей отборочной группе Оман сейчас находится на 2 месте. Выше только сборная Малайзии, тогда как сзади поджимают киргизы.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная Омана на выезде отправила два безответных мяча в ворота китайцев.

    А вот до того команда обидным образом проиграла Кыргызстану (0:1). Да и последняя виктория над сборной ОАЭ случилась почти 7 лет назад.

    Нет сомнений, что Оман будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются максимально использовать контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.78.

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    На викторию Омана дают — 4.82, ничья оценена — в 3.35.

    ОАЭ выглядит явно предпочтительнее оппонента, и наверняка начнет матч агрессивно.

    Наш прогноз — Победа ОАЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.48.

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    ОАЭ — Оман: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. Оману сразу несдобровать?!
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