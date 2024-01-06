ОАЭ
Сборная ОАЭ давно стремится квалифицироваться на Мундиаль. Правда, всякий раз ей чего-то для этого не хватает.
В двух стартовых поединках нынешнего отборочного цикла команда выиграла дважды. Причем забив 6 мячей, она не пропустила ни разу.
В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. ОАЭ уверенно расправились с Бахрейном (2:0).
Поединки с сборной Омана для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при двух ничьих.
И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. ОАЭ явно начнут встречу максимально активно.
Оман
Эта команда по азиатским меркам является середняком. Впрочем, Оман в последние годы добился немалого прогресса.
В своей отборочной группе Оман сейчас находится на 2 месте. Выше только сборная Малайзии, тогда как сзади поджимают киргизы.
Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная Омана на выезде отправила два безответных мяча в ворота китайцев.
А вот до того команда обидным образом проиграла Кыргызстану (0:1). Да и последняя виктория над сборной ОАЭ случилась почти 7 лет назад.
Нет сомнений, что Оман будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются максимально использовать контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.78.
На викторию Омана дают — 4.82, ничья оценена — в 3.35.
ОАЭ выглядит явно предпочтительнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа ОАЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.48.