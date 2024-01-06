ОАЭ сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 18:15 мск. ОАЭ — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ОАЭ

Сборная ОАЭ давно стремится квалифицироваться на Мундиаль. Правда, всякий раз ей чего-то для этого не хватает.

В двух стартовых поединках нынешнего отборочного цикла команда выиграла дважды. Причем забив 6 мячей, она не пропустила ни разу.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. ОАЭ уверенно расправились с Бахрейном (2:0).

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Поединки с сборной Омана для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при двух ничьих.

И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. ОАЭ явно начнут встречу максимально активно.

Оман

Эта команда по азиатским меркам является середняком. Впрочем, Оман в последние годы добился немалого прогресса.

В своей отборочной группе Оман сейчас находится на 2 месте. Выше только сборная Малайзии, тогда как сзади поджимают киргизы.

Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная Омана на выезде отправила два безответных мяча в ворота китайцев.

А вот до того команда обидным образом проиграла Кыргызстану (0:1). Да и последняя виктория над сборной ОАЭ случилась почти 7 лет назад.

Нет сомнений, что Оман будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются максимально использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.78.

На викторию Омана дают — 4.82, ничья оценена — в 3.35.

ОАЭ выглядит явно предпочтительнее оппонента, и наверняка начнет матч агрессивно .

Наш прогноз — Победа ОАЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.48.