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    «Кельты» сметут «Сент-Миррен»

    «Сент-Миррен» — «Селтик». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Миррен» — «Селтик»
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    Кего Фурухаси
    «Сент-Миррен» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 20:00 мск. «Сент-Миррен» — «Селтик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Ст. Миррен
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ст. Миррен 20:00 Селтик Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Сент-Миррен»

    Эта команда сражается за попадание в первую шестерку. Пока получается: «Сент-Миррен» сейчас пятый с комфортным гандикапом от 7 места.

    Вот только оборона слишком часто дает сбои. В 21 матче пропущено 25 мячей, а вот забито на гол меньше.

    В минувшем туре чемпионата «Сент-Миррен» добыл три очка. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Абердина».

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    Поединки с «Селтиком» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре.

    И уж точно хозяева постараются дать бой чемпиону. Тем паче, победы «Селтику» нынче даются крайне натужно.

    «Селтик»

    Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата. «Селтик» уверенно лидирует, хоть и не избежал незапланированных очковых потерь.

    А вот с атакой у команды все привычно позитивно. «Кельты» в 21 матче чемпионата Шотландии наколотили 50 голов.

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    • В предыдущем туре «Селтик» добыл сверхважную викторию. В дерби был обыгран главный конкурент «Рейнджерс» (2:1).

    Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и вообще, «кельтам» вряд ли кто-то помешает выиграть очередной титул.

    И уж точно «Селтик» будет активно атаковать. Состав у команды по именам сильный, да и амбиций громадье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Селтика» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Сент-Миррена» дают — 9.55, ничья оценена — в 5.40.

    «Кельты» наверняка будут максимально активны в атаке, да и хозяева имеют проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Фора «Селтика» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

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    3.42
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    «Сент-Миррен» — «Селтик»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. «Кельты» сметут «Сент-Миррен»
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