«Сент-Миррен» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 20:00 мск. «Сент-Миррен» — «Селтик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сент-Миррен»

Эта команда сражается за попадание в первую шестерку. Пока получается: «Сент-Миррен» сейчас пятый с комфортным гандикапом от 7 места.

Вот только оборона слишком часто дает сбои. В 21 матче пропущено 25 мячей, а вот забито на гол меньше.

В минувшем туре чемпионата «Сент-Миррен» добыл три очка. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Абердина».

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Поединки с «Селтиком» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре.

И уж точно хозяева постараются дать бой чемпиону. Тем паче, победы «Селтику» нынче даются крайне натужно.

«Селтик»

Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата. «Селтик» уверенно лидирует, хоть и не избежал незапланированных очковых потерь.

А вот с атакой у команды все привычно позитивно. «Кельты» в 21 матче чемпионата Шотландии наколотили 50 голов.

В предыдущем туре «Селтик» добыл сверхважную викторию. В дерби был обыгран главный конкурент «Рейнджерс» (2:1).

Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и вообще, «кельтам» вряд ли кто-то помешает выиграть очередной титул.

И уж точно «Селтик» будет активно атаковать. Состав у команды по именам сильный, да и амбиций громадье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Селтика» предлагают — 1.30.

На викторию «Сент-Миррена» дают — 9.55, ничья оценена — в 5.40.

«Кельты» наверняка будут максимально активны в атаке , да и хозяева имеют проблемы в обороне.

Наш прогноз — Фора «Селтика» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.