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    «Плимут» и «Уотфорд» наконец-то порадуют голами

    «Плимут» — «Уотфорд». Ставки (к. 1.77) и прогноз на чемпионат Англии 1 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Уотфорд»
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    Команды прервут свою серию со слабой результативностью
    1 января на «Хоум Парк» в Плимуте состоится очная встреча «Плимута» и «Уотфорда» в рамках 26-го тура Чемпионшипа. Матч начнется в 18:00 по мск. «Плимут» — «Уотфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Плимут Аргайл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Плимут Аргайл 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Плимут»

    В прошлом туре команда проиграла на выезде «Саутгемптону» 1:2, хотя до этого она не уступала 5 матчей подряд. В рамках этой серии хозяева добыли 3 ничьи и одержали одну победу.

    «Плимут» разошелся нулевой с КПР. Также были мировые с «Бирмингемом» и «Кардиффом». Встреча с бирмингемцами закончилась со счетом 3:3, с валлийцами клуб сыграл 2:2.

    Коэффициенты матча Плимут Аргайл — Уотфорд

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    16 декабря «пилигримы» обыграли на своем поле «Ротерхэм» со счетом 3:2. Это была 7-я победа команды дома и в сезоне в целом, поскольку на выезде она все еще не может победить.

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    В турнирной таблице «зеленая армия» занимает 18-е место с 28 очками на счету. Помимо 7 побед она набрала 7 ничьих и 11 поражений.

    «Уотфорд»

    «Шершни» не выигрывают уже два тура. Ранее они довольствовались ничьей в матче со «Сток Сити», который завершился с результатом 1:1, а также проиграли 1:4 «Бристоль Сити».

    Кроме вышеперечисленных результатов с середины декабря команда успела разгромить 5:1 «Престон» и выиграть у «Блэкберна» 2:1.

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    • Стоит отметить, что победа над «бродягами» стала третьей по счету подряд для «Уотфорда» на выезде. С тем же счетом клуб обыграл «Халл Сити».

    «Уотфорд» занимает 10-е место. В его активе 35 очков. Всего в сезоне у гостей 9 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу команд в матче принимаются с коэффициентами 2.95 и 2.22. За 3.60 можно взять ставку на ничью.

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    История противостояний «Плимута» и Уотфорда« показывает, что гости не проигрывают уже три матча, при этом хозяева не забили им ни в одном из этих случаев.

    Сейчас вряд ли "Уотфорду" удастся уйти сухим, поскольку "Плимут" много забивает. Он входит в шестерку лучших по количеству забитых. Также он не проигрывает дома уже 6 матчей. Команды прервут свою слаборезультативную серию и сыграют с тотал больше 2.5, при этом будет обмен голами.

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