«Вулверхэмптон»
Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Вулверхэмптон» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.
«Волки» по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поднимется повыше в таблице.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Эвертон
В минувшем туре чемпионата «Вулверхэмптон» добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Брентфорду» (4:1).
Поединки с «Эвертоном» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей «волки» выиграли четырежды при одном паритете.
Серия из двух побед кряду явно окрылит хозяев. Да и вообще, «вулвз» способны прибавить во всех игровых компонентах.
«Эвертон»
Эта команда проводит привычно бледноватый сезон. «Эвертон» снова борется за выживание в элите, находясь ныне на 17 строчке.
Правда, стоит брать во внимание десятиочковый штраф, выписанный «ирискам» федерацией. Так бы команда была как раз на экваторе таблицы…
В предыдущем туре «Эвертон» дал бой «Манчестер Сити», но уступил (1:3). Причем до 53-й минуты «ириски» вели в счете.
«Ириски» явно против миролюбия. В 19 матчах они лишь дважды сыграли вничью, 8 раз победив при 9 поражениях.
И уж точно «Эвертон» не будет отсиживаться в тылах. Состав у команды вполне себе приличный, и лидеры способны прибавить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.70.
На викторию «Эвертона» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.50.
«Ириски»
Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.