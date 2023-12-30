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    «Эвертон» удачно поохотится на «волков»

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 декабря 2023 года

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    Доминик Калверт-Льюин
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года
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    «Вулверхэмптон»

    Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Вулверхэмптон» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.

    «Волки» по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поднимется повыше в таблице.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Эвертон

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.402.75Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Вулверхэмптон» добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Брентфорду» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с «Эвертоном» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей «волки» выиграли четырежды при одном паритете.

    Серия из двух побед кряду явно окрылит хозяев. Да и вообще, «вулвз» способны прибавить во всех игровых компонентах.

    «Эвертон»

    Эта команда проводит привычно бледноватый сезон. «Эвертон» снова борется за выживание в элите, находясь ныне на 17 строчке.

    Правда, стоит брать во внимание десятиочковый штраф, выписанный «ирискам» федерацией. Так бы команда была как раз на экваторе таблицы…

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  • 27/12/2023

    • В предыдущем туре «Эвертон» дал бой «Манчестер Сити», но уступил (1:3). Причем до 53-й минуты «ириски» вели в счете.

    «Ириски» явно против миролюбия. В 19 матчах они лишь дважды сыграли вничью, 8 раз победив при 9 поражениях.

    И уж точно «Эвертон» не будет отсиживаться в тылах. Состав у команды вполне себе приличный, и лидеры способны прибавить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Эвертона» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.50.

    «Ириски» явно находятся не на своем месте, плюс ко всему давненько не обыгрывали «волков».

    Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эвертон» удачно поохотится на «волков»
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