«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вулверхэмптон»

Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Вулверхэмптон» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.

«Волки» по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поднимется повыше в таблице.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Эвертон 1X2Новым игрокам 2.653.402.75Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Вулверхэмптон» добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Брентфорду» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с «Эвертоном» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей «волки» выиграли четырежды при одном паритете.

Серия из двух побед кряду явно окрылит хозяев. Да и вообще, «вулвз» способны прибавить во всех игровых компонентах.

«Эвертон»

Эта команда проводит привычно бледноватый сезон. «Эвертон» снова борется за выживание в элите, находясь ныне на 17 строчке.

Правда, стоит брать во внимание десятиочковый штраф, выписанный «ирискам» федерацией. Так бы команда была как раз на экваторе таблицы…

В предыдущем туре «Эвертон» дал бой «Манчестер Сити», но уступил (1:3). Причем до 53-й минуты «ириски» вели в счете.

«Ириски» явно против миролюбия. В 19 матчах они лишь дважды сыграли вничью, 8 раз победив при 9 поражениях.

И уж точно «Эвертон» не будет отсиживаться в тылах. Состав у команды вполне себе приличный, и лидеры способны прибавить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.70.

На викторию «Эвертона» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.50.

«Ириски» явно находятся не на своем месте , плюс ко всему давненько не обыгрывали «волков».

Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.