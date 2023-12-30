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    «Манчестер Юнайтед» справится с «Ноттингем Форест»?!

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 декабря 2023 года

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года

    «Ноттингем Форест»

    «Форест» в этом сезоне борется за выживание в английской Премьер-лиге. В настоящий момент шестнадцатая команда прошлого сезона АПЛ занимает такую же позицию и в этом сезоне. Сейчас в активе коллектива из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир, 17 очков и он только на два пункта опережает зону вылета, где находится «Лутон Таун».

    «Красные» за девятнадцать игр смогли 22 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустить в свои. «Ловкие деревья» уже далеко от высоких мест, поэтому главной задачей будет сохранение прописки в элите. Для этого «лесники» недавно и сменили тренера. Вместо Стива Купера на этот пост пришел Нуну Эшпириту Санту.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед

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    Из Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» вылетел на первой же стадии турнира, уступив «Бернли» (0:1), а вот в Кубке страны команда вскоре стартует противостоянием с «Блэкпулом».

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    В последней игре «Ноттингем Форест» на выезде переиграл «Ньюкасл» (3:1), а до этого была серия из семи матчей без побед. За это время команда проиграла «Борнмуту» (2:3), «Тоттенхэму» (0:2), «Фулхэму» (0:5), «Эвертону» (0:1), «Брайтону» (2:3) и «Вест Хэму» (2:3), а также сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» пока что проваливают этот сезон. В чемпионате страны команда из Манчестера располагается только на шестой строчке в турнирной таблице. Манчестерцы за девятнадцать матчей смогли набрать только 31 пункт и уже вряд ли на что-то смогут претендовать.

    «Манкунианцы» уже на одиннадцать баллов отстают от «Ливерпуля» и на шесть — от четвертого (зоны Лиги чемпионов) «Манчестер Сити». «Красные» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — они забили только 21 мяч, а пропустили целых 25.

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    • Также «Манчестер Юнайтед» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:3) и из еврокубков, став последним в своей группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Кубке Англии команда скоро стартует противостоянием с «Уиганом»,

    В последней игре подопечные Эрика тен Хага смогли совершить камбэк и переиграли «Астон Виллу» (3:2), а до этого уступили «Вест Хэму» (0:2), сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0) и проиграли «Борнмуту» (0:3). Лишь перед этим также была победа над «Челси» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 2.23.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают 3.20, ничья оценена в 3.65.

    Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Юнайтед».

    Также поставим на то, что обе команды забьют.

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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» справится с «Ноттингем Форест»?!
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