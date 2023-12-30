«Каса Пия» в домашнем поединке сыграет против «Браги» в 15-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 30 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Каса Пия» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Каса Пия»

«Каса Пия» по итогам 14 туров набрала 16 баллов, с которыми расположилась на десятой строке в турнирной таблице Примейры, но от красной зоны оторвалась всего на четыре пункта.

«Гуси» в текущем первенстве смогли отпраздновать только четыре виктории, столько же встреч они еще свели вничью и потерпели шесть фиаско, забили 13 мячей при 17 пропущенных.

Клуб из Лиссабона в своих трех последних поединках смог добыть две виктории, одолев нижестоящие в таблице «Портимоненси» 1:0 и «Шавиш» 3:1. Между этими поединками он уступил в гостях 1:3 «Порту».

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На своем поле в текущем чемпионате «Каса Пия» смогла выиграть только один поединок из шести проведенных при двух ничьих и трех фиаско. Причем забила она дома лишь три гола при пяти пропущенных.

«Брага»

«Брага» на данный момент в турнирной таблице португальского чемпионата с 29 очками идет четвертой. От третьей строки она отстает на два балла.

«Архиепископы» в этом первенстве выиграли девять встреч из 14 проведенных, два матча еще свели вничью и трижды проиграли. Разница мячей составляет 36:21.

Свою последнюю игру в рамках чемпионата страны «оружейники» проиграли, уступив на своем поле 0:1 «Бенфике». И этим фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию в Примейре, в которой семь раз выиграли.

В гостях «Брага» в текущем чемпионате Португалии провела пока семь встреч и победила в пяти из них. Еще она по разу играла вничью и уступала.

Между собой эти клубы провели лишь четыре очных поединка, два из которых выиграла «Брага» (по 1:0), раз сильнее оказалась «Каса Пия» (1:0) и раз была ничья (1:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.66.

На викторию «Каса Пиа» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.05.

Учитывая тот факт, что между собой эти команды играют крайне нерезультативно, то и в этом поединке напрашивается ставка на тотал меньше.

И также еще в этом матче ставим на такой исход — победа «Браги» в один мяч или ничья.