«Питерборо»
В нынешнем сезоне «Питерборо» претендует на выход в Чемпионшип, поскольку на данный момент он идет на 2-й позиции с 45 очками на счету.
Одной из главных причин успеха команды является ее результативность. По количеству забитых голов клуб занимает первое место в турнире. За 23 матча у него 45 мячей.
Благодаря результативности «Питерборо» разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0). Также ему удалось обыграть «Флитвуд» 1:0 и сыграть вничью 2:2 с «Редингом».
«Питерборо» сыграет дома, где у него 7 побед в 11 матчах, 27 забитых и всего 9 пропущенных голов.
«Барнсли»
Клуб пытается попасть в зону плей-офф, но пока что отстает от нее на 2 пункта. При этом он выиграл 4 из 5 последних матчей, что свидетельствует о его настрое и текущей игровой форме.
В данный момент «Барнсли» находится на 7-й позиции в таблице. За 22 тура он набрал 41 очко, забил 43 гола и пропустил 25. По разнице «горожане» ближе к лидерам турнира.
За последнюю неделю «Барнсли» обыграл «Стивенейдж» 2:1 и «Порт Вэйл» 3:2. Ранее клуб разобрался с «Редингом», выиграв 3:1 и расписал мировую с «Чарльтоном» (1:1).
«Дворняги» являются одной из лучших гостевых команд турнира на нынешний момент сезона. В 11 турах они набрали 24 очка при 7 победах и 3 ничьих.
Прогноз и ставка
Ставки на победу «Питерборо» принимаются с котировкой 1.65. На «Барнсли» можно поставить за 4.70. Ничья оценивается коэффициентом 4.20.
Обе команды сейчас считаются самыми результативными в лиге. Поэтому вряд ли на табло будут гореть нули.
Стоит ждать обмена. Для «Барнсли» это особенно характерно. В 6 из 7 поединков с его участием забивали обе команды. Ставка на размен.
Вариант с этой же ставкой + обе забьют оценивается коэффициентом 1.88. Данный вариант тоже стоит рассмотреть.