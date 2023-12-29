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    Ставка на результативность

    «Питерборо» — «Барнсли». Ставки (к. 1.70) и прогноз на Первую лигу Англии 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо» — «Барнсли»
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    Сойдутся две результативные команды
    Прогноз на поединок 25-го тура Первой лиги Англии между «Питерборо» и «Барнсли», который состоится 29 декабря в 22:45 по мск. «Питерборо» — «Барнсли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 29 Декабря 2023 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Первая лига
    •  Питерборо Юнайтед 22:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Первая лига
    •

    «Питерборо»

    В нынешнем сезоне «Питерборо» претендует на выход в Чемпионшип, поскольку на данный момент он идет на 2-й позиции с 45 очками на счету.

    Одной из главных причин успеха команды является ее результативность. По количеству забитых голов клуб занимает первое место в турнире. За 23 матча у него 45 мячей.

    Благодаря результативности «Питерборо» разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0). Также ему удалось обыграть «Флитвуд» 1:0 и сыграть вничью 2:2 с «Редингом».

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    «Питерборо» сыграет дома, где у него 7 побед в 11 матчах, 27 забитых и всего 9 пропущенных голов.

    «Барнсли»

    Клуб пытается попасть в зону плей-офф, но пока что отстает от нее на 2 пункта. При этом он выиграл 4 из 5 последних матчей, что свидетельствует о его настрое и текущей игровой форме.

    В данный момент «Барнсли» находится на 7-й позиции в таблице. За 22 тура он набрал 41 очко, забил 43 гола и пропустил 25. По разнице «горожане» ближе к лидерам турнира.

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    • За последнюю неделю «Барнсли» обыграл «Стивенейдж» 2:1 и «Порт Вэйл» 3:2. Ранее клуб разобрался с «Редингом», выиграв 3:1 и расписал мировую с «Чарльтоном» (1:1).

    «Дворняги» являются одной из лучших гостевых команд турнира на нынешний момент сезона. В 11 турах они набрали 24 очка при 7 победах и 3 ничьих.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу «Питерборо» принимаются с котировкой 1.65. На «Барнсли» можно поставить за 4.70. Ничья оценивается коэффициентом 4.20.

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    Обе команды сейчас считаются самыми результативными в лиге. Поэтому вряд ли на табло будут гореть нули.

    Стоит ждать обмена. Для «Барнсли» это особенно характерно. В 6 из 7 поединков с его участием забивали обе команды. Ставка на размен.

    Вариант с этой же ставкой + обе забьют оценивается коэффициентом 1.88. Данный вариант тоже стоит рассмотреть.

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    «Питерборо» — «Барнсли»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на результативность
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