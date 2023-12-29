ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ» Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы Ислам Махачев5 нестандартных соперников для Ислама Махачева
  • 01:10
    • «Манчестер Сити» в волевом стиле победил «Эвертон»
  • 00:32
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив гол на 89-й минуте
  • 00:29
    • Канада забросила 10 шайб в ворота Латвии на молодежном чемпионате мира
  • 23:10
    • Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче в Эр-Рияде
  • 22:51
    • 50-летний Хабибулин подписал контракт с «Торпедо»
  • 21:59
    • СКА всухую обыграл ЦСКА в Москве
    Все новости спорта

    «Аль-Раеду» не видать победы!

    «Аль-Раед» — «Абха». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Раед» — «Абха»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Йовичевич
    «Аль-Раед» сыграет на своем поле с «Абхой» в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Раед» — «Абха»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Декабря 2023 года
    Аль-Раед
  • Бурайда
    •  Аль-Раед 18:00 Абха Абха
  • Абха
    •

    «Аль-Раед»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается лишь за выживание. «Аль-Раед» пребывает прямо над пропастью — на 15 месте.

    Вот только атака команды выглядит блекло. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 20 точными выстрелами.

    В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Аль-Раед» уверенно расправился с «Аль-Иттихадом» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Аль-Раед» дома уступил «Дамаку» (0:1). Да и вообще, проиграла команда уже 10 раз в 18 матчах чемпионата.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от опасной зоны.

    «Абха»

    Эта команда скромно борется за выживание. Сейчас она находится на предпоследнем 17 месте таблицы.

    С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 18 матчах чемпионата забито только 19 мячей.

  • Требл «Ман Сити», Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года
  • Год получился максимально насыщенным
  • 26/12/2023

    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела крайне неудачно. «Абха» была деклассированна «Аль-Хилялем» (0:7).

    Да и вообще, ненадежная оборона является главной головной болью. Пропущено уже 48 мячей в чемпионате.

    Наверняка «Абха» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются зацепиться за очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Раеда» предлагают — 1.71.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Абхи» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.98.

    В последние годы «Абха» относительно успешно противостоит «Аль-Раеду», из пяти матчей выиграв трижды при двух коллизиях.

    Наш прогноз — Победа «Абхи» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Оклахома — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Даллас — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Брисбен Роар
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  3.62
  • Прогноз на матч Прачуап — Бурирам Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Чианграй Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чонбури — Бангкок Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Мумбаи Сити — Ченнаин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Раед» — «Абха»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Раеду» не видать победы!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры