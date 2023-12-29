«Аль-Раед»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается лишь за выживание. «Аль-Раед» пребывает прямо над пропастью — на 15 месте.
Вот только атака команды выглядит блекло. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 20 точными выстрелами.
В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Аль-Раед» уверенно расправился с «Аль-Иттихадом» (3:1).
А вот до того «Аль-Раед» дома уступил «Дамаку» (0:1). Да и вообще, проиграла команда уже 10 раз в 18 матчах чемпионата.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от опасной зоны.
«Абха»
Эта команда скромно борется за выживание. Сейчас она находится на предпоследнем 17 месте таблицы.
С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 18 матчах чемпионата забито только 19 мячей.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела крайне неудачно. «Абха» была деклассированна «Аль-Хилялем» (0:7).
Да и вообще, ненадежная оборона является главной головной болью. Пропущено уже 48 мячей в чемпионате.
Наверняка «Абха» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Раеда» предлагают — 1.71.
На викторию «Абхи» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.98.
В последние годы
Наш прогноз — Победа «Абхи» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.