«Аль-Раед» сыграет на своем поле с «Абхой» в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Раед» — «Абха»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Раед»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается лишь за выживание. «Аль-Раед» пребывает прямо над пропастью — на 15 месте.

Вот только атака команды выглядит блекло. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 20 точными выстрелами.

В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Аль-Раед» уверенно расправился с «Аль-Иттихадом» (3:1).

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А вот до того «Аль-Раед» дома уступил «Дамаку» (0:1). Да и вообще, проиграла команда уже 10 раз в 18 матчах чемпионата.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от опасной зоны.

«Абха»

Эта команда скромно борется за выживание. Сейчас она находится на предпоследнем 17 месте таблицы.

С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 18 матчах чемпионата забито только 19 мячей.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела крайне неудачно. «Абха» была деклассированна «Аль-Хилялем» (0:7).

Да и вообще, ненадежная оборона является главной головной болью. Пропущено уже 48 мячей в чемпионате.

Наверняка «Абха» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются зацепиться за очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Раеда» предлагают — 1.71.

На викторию «Абхи» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.98.

В последние годы «Абха» относительно успешно противостоит «Аль-Раеду» , из пяти матчей выиграв трижды при двух коллизиях.

Наш прогноз — Победа «Абхи» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.