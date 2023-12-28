28 декабря в матче 15-го тура чемпионата Португалии сыграют «Эштрела» и «Арока». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Эштрела» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эштрела»

«Эштрела» по итогам 14-ти туров занимает девятую строчку, где отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе.

Команда уже не выступает в Кубке Португалии, где она прекратила борьбу в четвертом раунде турнира, уступив в дополнительное время «Визеле» (1:2).

Также клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще летом, в конце июля, он проиграл на выезде в первом раунде «Портимоненсе» (1:3).

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на национальную лигу, при одной победе и двух ничьих, поэтому сопернику будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

«Арока»

После 14-ти матчей чемпионата Португалии «Арока» находится на 14-й позиции, опережая лишь на один балл зону вылета и зону плей-офф за право остаться в элите.

Команда также выступает в Кубке Португалии, где она вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира ей удалось по пенальти обыграть «Боавишту» (2:2).

Тем не менее, клуб с октября уже не играет в Кубке португальской Лиги. Он занял второе место в группе с «Бенфикой» и АВС, тогда как в плей-офф выходят те, кто занял первую позицию.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Эштрелу», коэффициент на победу которой равен 2,65. Успех «Ароки» оценивается в 2,70, ничья — в 3,25.

В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Арока» выиграет за 2,70, ведь в трех из четырех последних матчей гости победили.