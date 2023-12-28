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    «Эштрела» — «Арока». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Арока»
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    «Эштрела» — фаворит матча
    28 декабря в матче 15-го тура чемпионата Португалии сыграют «Эштрела» и «Арока». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Эштрела» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 28 Декабря 2023 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 23:15 Арока Арока
  • Португалия. Примера
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    «Эштрела»

    «Эштрела» по итогам 14-ти туров занимает девятую строчку, где отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе.

    Команда уже не выступает в Кубке Португалии, где она прекратила борьбу в четвертом раунде турнира, уступив в дополнительное время «Визеле» (1:2).

    Также клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще летом, в конце июля, он проиграл на выезде в первом раунде «Портимоненсе» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на национальную лигу, при одной победе и двух ничьих, поэтому сопернику будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

    «Арока»

    После 14-ти матчей чемпионата Португалии «Арока» находится на 14-й позиции, опережая лишь на один балл зону вылета и зону плей-офф за право остаться в элите.

    Команда также выступает в Кубке Португалии, где она вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира ей удалось по пенальти обыграть «Боавишту» (2:2).

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    • Тем не менее, клуб с октября уже не играет в Кубке португальской Лиги. Он занял второе место в группе с «Бенфикой» и АВС, тогда как в плей-офф выходят те, кто занял первую позицию.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эштрелу», коэффициент на победу которой равен 2,65. Успех «Ароки» оценивается в 2,70, ничья — в 3,25.

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    В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Арока» выиграет за 2,70, ведь в трех из четырех последних матчей гости победили.

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    «Эштрела» — «Арока»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. Кто вспомнит о поражениях?
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