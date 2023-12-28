В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Рияд» дома сразится с «Дамаком». Поединок состоится 28 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Аль-Рияд» — «Дамак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» с 16 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 16 строке в таблице. Однако безопасной 15 позиции клуб уступает только по разнице мячей.

Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать четыре виктории, столько же встреч он свел вничью и десять раз уходил с поля поверженным, забил 16 мячей при 37 пропущенных.

К данной игре команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и трижды уступил. В прошлом туре состоялось гостевое фиаско от середняка «Аль-Вахда» 1:3.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем первенстве «Аль-Рияд» выиграл два поединка из девяти проведенных, три встречи еще свел вничью и потерпел четыре поражения.

«Дамак»

«Дамак» с 30 зачетными пунктами расположился на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От тройки лидеров клуб отстает значительно, а вот преследователи сильно поджимают.

Коллектив из Хамис-Мушайт отпраздновал восемь викторий в текущем первенстве в 18 проведенных встречах, шесть игр свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 35:24.

Команда вот уже как восемь поединков кряду в рамках чемпионате не знает горечи поражений. В этот период она выиграла шесть встреч при двух ничьих. В прошлом туре дома был повержен 3:0 «Аль-Таи». И эта виктория стала пятой подряд.

В гостях в данном первенстве «Дамак» проиграл четыре матча из девяти проведенных, три встречи он выиграл и дважды расписывал мировые.

«Аль-Рияд» еще никогда не проигрывал «Дамаку». Столичный клуб отпраздновал три виктории и четыре раза была ничья.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Дамака» — 1.80, победа «Аль-Рияда» — 4.05, ничья — 3.68.

Прогнозируем, что «Аль-Рияд» продлит удачную серию в противостояниях с «Дамаком» и на этот раз также не проиграет.

И также от данного поединка ждем обмена забитыми мячами.