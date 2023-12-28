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    «Аль-Рияд» продлит удачную серию в играх с «Дамаком»?

    «Аль-Рияд» — «Дамак». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Рияд» — «Дамак»
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    «Аль-Рияд»
    В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Рияд» дома сразится с «Дамаком». Поединок состоится 28 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Аль-Рияд» — «Дамак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Декабря 2023 года
    Эр-Рияд
  • Эр-Рияд
    •  Эр-Рияд 18:00 Дамак Дамак
  • Хамис-Мушайт
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    «Аль-Рияд»

    «Аль-Рияд» с 16 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 16 строке в таблице. Однако безопасной 15 позиции клуб уступает только по разнице мячей.

    Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать четыре виктории, столько же встреч он свел вничью и десять раз уходил с поля поверженным, забил 16 мячей при 37 пропущенных.

    К данной игре команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и трижды уступил. В прошлом туре состоялось гостевое фиаско от середняка «Аль-Вахда» 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем первенстве «Аль-Рияд» выиграл два поединка из девяти проведенных, три встречи еще свел вничью и потерпел четыре поражения.

    «Дамак»

    «Дамак» с 30 зачетными пунктами расположился на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От тройки лидеров клуб отстает значительно, а вот преследователи сильно поджимают.

    Коллектив из Хамис-Мушайт отпраздновал восемь викторий в текущем первенстве в 18 проведенных встречах, шесть игр свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 35:24.

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    • Команда вот уже как восемь поединков кряду в рамках чемпионате не знает горечи поражений. В этот период она выиграла шесть встреч при двух ничьих. В прошлом туре дома был повержен 3:0 «Аль-Таи». И эта виктория стала пятой подряд.

    В гостях в данном первенстве «Дамак» проиграл четыре матча из девяти проведенных, три встречи он выиграл и дважды расписывал мировые.

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    «Аль-Рияд» еще никогда не проигрывал «Дамаку». Столичный клуб отпраздновал три виктории и четыре раза была ничья.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Дамака» — 1.80, победа «Аль-Рияда» — 4.05, ничья — 3.68.

    Прогнозируем, что «Аль-Рияд» продлит удачную серию в противостояниях с «Дамаком» и на этот раз также не проиграет.

    И также от данного поединка ждем обмена забитыми мячами.

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    «Аль-Рияд» — «Дамак»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Рияд» продлит удачную серию в играх с «Дамаком»?
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