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    Смогут ли «Стандард» и «Сент-Трейден» определить победителя?

    «Стандард» — «Сент-Трейден». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Стандард» — «Сент-Трейден»
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    «Стандард»
    27 декабря в матче 20-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Стандард» и «Сент-Трейден». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Стандард» — «Сент-Трейден»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 27 Декабря 2023 года
    Стандард
  • Льеж
    •  Стандард 20:30 Сент-Трюйден Сент-Трюйден
  • Сент-Трюйден
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    «Стандард»

    Команда из Льежа является середняком текущего сезона чемпионата Бельгии. В настоящий момент льежский коллектив располагается на десятом месте в турнирной таблице. В активе «красных» 22 пункта. Сейчас они занимают место, которое позволит им побороться за участие в Лиге конференций.

    Шестая по итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии команда уже на девять пунктов отстает от чемпионского плей-офф и всего на четыре балла опережает группу вылета. Думается, что коллектив так и не останется в зоне борьбы за Лигу конференций.

    Также «Стандард» уже вылетел из Кубка Бельгии. Команда сначала смогла пройти «Харелбеке» (5:0), а затем в 1/8 финала уступила «Андерлехту» (0:2). Теперь подопечные Карла Хофкенса могут полностью сосредоточиться на выступлении в чемпионате страны.

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    В последней игре «Стандард» на выезде крупно уступил «Мехелену» (0:3), а до этого в родных стенах расписал мировую с «Шарлеруа» (0:0) и в гостях сыграл вничью с «Андерлехтом» (2:2). До этого же были гостевое поражение от «Брюгге» (0:2) и домашняя победа над «Генком» (1:0).

    «Сент-Трейден»

    «Канайрейки» также в настоящий момент находятся в зоне борьбы за Лигу конференций. Команда из одноименного города имеет в своем активе 26 пунктов и располагаются на восьмой строчке. Они лишь на шесть пять баллов отстают от шестого «Серкль-Брюгге», который уже находится в зоне борьбы за чемпионство.

    Команда из Сент-Трейдена уже на восемь баллов опережает зону выживания. «Желто-синие» смогли 22 раза поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои. Скорее всего, команда так и будет в итоге бороться за попадание в третий по престижности еврокубок.

    Двенадцатая команда прошлого сезона чемпионата Бельгии также уже прекратила борьбу в Кубке страны. Сначала «Сент-Трейден» переиграл дома «Франкс Бору» (3:0), но затем 1/8 финала также в родных стенах уступил «Генту» (0:1).

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    • В последней игре подопечные Торстена Финка смогли сломить сопротивление «Шарлеруа» (1:0), а до этого оказались слабее «Моленбека» (0:3). Перед этим у команды были также ничья с «Хеверли Лувен» (1:1) и победа над «Мехеленом» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Стандарда» предлагают поставить за 2.39.

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    На викторию «Сент-Трейдена» дают 3.00, ничья оценена в 3.30.

    Прогноз: ничья примерно равных по силе команд.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.

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    «Стандард» — «Сент-Трейден»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Стандард» и «Сент-Трейден» определить победителя?
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