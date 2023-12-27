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    «Андерлехт» и «Серкль-Брюгге» много не забьют

    «Андерлехт» — «Серкль-Брюгге». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Серкль-Брюгге»
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    «Андерлехт»
    27 декабря в матче 20-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Андерлехт» и «Серкль Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Андерлехт» — «Серкль-Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 27 Декабря 2023 года
    Андерлехт
  • Брюссель
    •  Андерлехт 22:45 Серкль Брюгге Серкль Брюгге
  • Брюгге
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    «Андерлехт»

    Команда из одноимённой коммуны в Брюсселе борется за самые высокие места в этом сезоне. Брюссельский коллектив сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице. В актив брюссельцев 39 пунктов и они на восемь баллов отстают от лидирующего «Юниона».

    Также команда из столицы Бельгии на четыре пункта опережает «Гент» и на шесть — «Брюгге». Столичный коллектив смог 37 раз поразить ворота соперников и 21 раз пропустил в свои. «Пурпурно-белые» должны продолжать бороться только за чемпионство.

    В этом сезоне «Андерлехт» не участвует в еврокубках, поскольку провалил прошлый чемпионат, по итогам которого стал лишь одиннадцатым. А вот в Кубке Бельгии он уже прошел «Ла Лувирье» (1:0) и «Стандард» (2:0). Теперь в четвертьфинале его ждет встреча с «Юнионом».

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    В последней игре подопечные Брайна Римера смогли в родных стенах переиграть «Генк», а до этого были ничейные исходы в поединках с «Антверпеном» (1:1) и «Стандардом» (2:2). Перед эти же команда смогла переиграть «Вестерло» (3:1) и «Моленбек» (2:1).

    «Серкль Брюгге»

    Коллектив из Брюгге также претендует в этом сезоне на высокие места. Почка что команда находится в зоне чемпионского плей-офф, на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «зелено-черных» 31 пункт. Они на два балла отстают от «Брюгге», на один — от «Антверпена», а у «Генка» столько же очков.

    Шестая команда по итогам минувшего сезона смогла 25 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои. «Серкль Брюгге» должен продолжать борьбу за место в чемпионском плей-офф.

    К тому же подопечные Мирона Муслича уже вылетели из Кубка Бельгии, уступив «Зюльте Варегему» в серии пенальти. Теперь команда может сосредоточиться на выступление в лиге Жюпиле. К слову, владельцем коллектива является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

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    • В последних играх «Серкль Брюгге» сломил сопротивление «Кортрейка» (3:0) и «Хеверли Лувена» (2:1), а до этого оказался слабее «Антверпена» (1:3) и «Юниона» (1:2). Перед этим же была победа над «Эйпеном» (2:0) и ничейный исход в дерби с «Брюгге» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают поставить за 1.89.

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    На викторию «Серкль Брюгге» дают 3.70, ничья оценена в 3.95.

    Наши прогноз и ставка — победа «Андерлехта».

    Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Андерлехт» — «Серкль-Брюгге»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» и «Серкль-Брюгге» много не забьют
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