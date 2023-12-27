27 декабря в матче 20-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Андерлехт» и «Серкль Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Андерлехт» — «Серкль-Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Андерлехт»

Команда из одноимённой коммуны в Брюсселе борется за самые высокие места в этом сезоне. Брюссельский коллектив сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице. В актив брюссельцев 39 пунктов и они на восемь баллов отстают от лидирующего «Юниона».

Также команда из столицы Бельгии на четыре пункта опережает «Гент» и на шесть — «Брюгге». Столичный коллектив смог 37 раз поразить ворота соперников и 21 раз пропустил в свои. «Пурпурно-белые» должны продолжать бороться только за чемпионство.

В этом сезоне «Андерлехт» не участвует в еврокубках, поскольку провалил прошлый чемпионат, по итогам которого стал лишь одиннадцатым. А вот в Кубке Бельгии он уже прошел «Ла Лувирье» (1:0) и «Стандард» (2:0). Теперь в четвертьфинале его ждет встреча с «Юнионом».

Все прогнозы на футбол

В последней игре подопечные Брайна Римера смогли в родных стенах переиграть «Генк», а до этого были ничейные исходы в поединках с «Антверпеном» (1:1) и «Стандардом» (2:2). Перед эти же команда смогла переиграть «Вестерло» (3:1) и «Моленбек» (2:1).

«Серкль Брюгге»

Коллектив из Брюгге также претендует в этом сезоне на высокие места. Почка что команда находится в зоне чемпионского плей-офф, на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «зелено-черных» 31 пункт. Они на два балла отстают от «Брюгге», на один — от «Антверпена», а у «Генка» столько же очков.

Шестая команда по итогам минувшего сезона смогла 25 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои. «Серкль Брюгге» должен продолжать борьбу за место в чемпионском плей-офф.

К тому же подопечные Мирона Муслича уже вылетели из Кубка Бельгии, уступив «Зюльте Варегему» в серии пенальти. Теперь команда может сосредоточиться на выступление в лиге Жюпиле. К слову, владельцем коллектива является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

В последних играх «Серкль Брюгге» сломил сопротивление «Кортрейка» (3:0) и «Хеверли Лувена» (2:1), а до этого оказался слабее «Антверпена» (1:3) и «Юниона» (1:2). Перед этим же была победа над «Эйпеном» (2:0) и ничейный исход в дерби с «Брюгге» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают поставить за 1.89.

На викторию «Серкль Брюгге» дают 3.70, ничья оценена в 3.95.

Наши прогноз и ставка — победа «Андерлехта».

Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.