26 декабря стадион «Гюльденшпорен» примет поединок 20-го тура бельгийской лиги, в котором «Кортрейк» сыграет с «Гентом». Начало матча в 18:00 мск. «Кортрейк» — «Гент»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кортрейк»

Клуб является аутсайдером Лиги Жюпиле. В его активе 10 очков и 13 поражений — больше, чем у кого-либо еще. Имея 42 пропущенных мяча, хозяева также являются самой пропускающей командой турнира.

«Кортрейк» проиграл три последних матча и 4 из 5 прошедших. Уступив «Вестерло» 1:2, «красные» крупно проиграли «Генку» со счетом 0:4 и затем они проиграли «Серкль Брюгге» 0:3.

Дома «Кортрейк» проиграли 3 последних матча, 2 из которых всухую. Однако стоит отметить, что дома клуб добыл все две победы в этом сезоне. Больший процент поражений припадает на выездные матчи.

Все прогнозы на футбол

С учетом поражения от «Моленбека» 0:1 в Кубке Бельгии, серия поражений команды составляет 4 матча. По текущей форме в чемпионате Бельгии у «Кортрейка» худший показатель. В 5 матчах он набрал очко и пропустил 13 голов.

«Гент»

«Гент» взобрался на 3-е место, но его поджимает «Брюгге». Гости имеют 35 очков, а у оппонента 33 балла. В случае победы достать до «Андерлехта» не удастся.

В прошлом туре клуб разгромил «Хеверли Лувен» 4:0, чем улучшил свое положение после поражения от «Брюгге» со счетом 0:2.

Отметим, что «Брюгге» нанес «Генту» всего лишь 2-е поражение в сезоне бельгийской лиги. Однако он не смог выиграть в четвертом из пяти последних матчей на выезде.

Напомним, что «буйволы» пробились в плей-офф Лиги конференций, заняв 2-е место в группе с «Брейдабликом», «Зарей» и «Маккаби» Тель-Авив.

Прогноз и ставка

«Гент» — очевидный фаворит матча. Ставки принимаются с котировками 7.80 и 1.36 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 5.20.

«Гент» обыграл «Кортрейк» в трех матчах подряд и забил ему не менее двух голов в каждом. Хозяева крупно проиграли последние матчи в лиге. Вряд ли игра получится скучной. Голы будут. Их обеспечат гости.

«Генту» вполне по силам выиграть с форой -1.5. Ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1.97.

Также стоит взять вариант с победой «Гента» и тотал больше 2.5. Вариант предложен букмекерами за 1.75.