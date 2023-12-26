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    Крупная победа «Гента»?

    «Кортрейк» — «Гент». Ставки (к. 1.97) и прогноз на чемпионат Бельгии 26 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Гент
    Прогноз и ставки на «Кортрейк» — «Гент»
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    Малик Фофана
    26 декабря стадион «Гюльденшпорен» примет поединок 20-го тура бельгийской лиги, в котором «Кортрейк» сыграет с «Гентом». Начало матча в 18:00 мск. «Кортрейк» — «Гент»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2023 года
    Кортрейк
  • Кортрейк
    •  Кортрейк 18:00 Гент Гент
  • Бельгия. Про Лига
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    «Кортрейк»

    Клуб является аутсайдером Лиги Жюпиле. В его активе 10 очков и 13 поражений — больше, чем у кого-либо еще. Имея 42 пропущенных мяча, хозяева также являются самой пропускающей командой турнира.

    «Кортрейк» проиграл три последних матча и 4 из 5 прошедших. Уступив «Вестерло» 1:2, «красные» крупно проиграли «Генку» со счетом 0:4 и затем они проиграли «Серкль Брюгге» 0:3.

    Дома «Кортрейк» проиграли 3 последних матча, 2 из которых всухую. Однако стоит отметить, что дома клуб добыл все две победы в этом сезоне. Больший процент поражений припадает на выездные матчи.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом поражения от «Моленбека» 0:1 в Кубке Бельгии, серия поражений команды составляет 4 матча. По текущей форме в чемпионате Бельгии у «Кортрейка» худший показатель. В 5 матчах он набрал очко и пропустил 13 голов.

    «Гент»

    «Гент» взобрался на 3-е место, но его поджимает «Брюгге». Гости имеют 35 очков, а у оппонента 33 балла. В случае победы достать до «Андерлехта» не удастся.

    В прошлом туре клуб разгромил «Хеверли Лувен» 4:0, чем улучшил свое положение после поражения от «Брюгге» со счетом 0:2.

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    • Отметим, что «Брюгге» нанес «Генту» всего лишь 2-е поражение в сезоне бельгийской лиги. Однако он не смог выиграть в четвертом из пяти последних матчей на выезде.

    Напомним, что «буйволы» пробились в плей-офф Лиги конференций, заняв 2-е место в группе с «Брейдабликом», «Зарей» и «Маккаби» Тель-Авив.

    Прогноз и ставка

    «Гент» — очевидный фаворит матча. Ставки принимаются с котировками 7.80 и 1.36 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 5.20.

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    «Гент» обыграл «Кортрейк» в трех матчах подряд и забил ему не менее двух голов в каждом. Хозяева крупно проиграли последние матчи в лиге. Вряд ли игра получится скучной. Голы будут. Их обеспечат гости.

    «Генту» вполне по силам выиграть с форой -1.5. Ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1.97.

    Также стоит взять вариант с победой «Гента» и тотал больше 2.5. Вариант предложен букмекерами за 1.75.

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    «Кортрейк» — «Гент»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Крупная победа «Гента»?
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