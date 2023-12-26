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    «Селтик» уверенно разберется с «Данди»

    «Данди» — «Селтик». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Данди» — «Селтик»
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    «Селтик»
    26 декабря в матче 20-го тура чемпионата Шотландии сыграют «Данди» и «Селтик». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Данди» — «Селтик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 26 Декабря 2023 года
    Данди
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Данди 18:00 Селтик Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Данди»

    Команда из одноименного города является середняком текущего розыгрыша чемпионата Шотландии. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Думается, что коллектив так и будет бороться за попадание в плей-офф Чемпионшипа.

    «Темно-синие» также не смогли пробиться в плей-офф Кубка шотландской лиги, не сумев выиграть свою группу. А вот что касается Кубка Шотландии, то в начале следующего года команда из Данди сыграет на выезде против «Килмарнок» в рамках 1/16 финала.

    Сейчас «Данди» имеет отрицательную разницы забитых и пропущенных мячей. Команда забила двадцать мячей, а пропустила целых двадцать три. Победитель прошлого сезона второй по силе лиги стал сразу же грозным соперником для всех команд.

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    В последней игре подопечные Тони Доэрти смогли переиграть «Росс Каунти» (1:0), а до этого уступили «Рейнджерс» (1:3), сыграли вничью с «Мазервеллом» (3:3) и уступили «Хиберниану» (1:2). Перед этим же команда одолела «Сент-Миррен» (4:0) и «Ливингстон» (1:0).

    «Селтик»

    Коллектив из Глазго, как обычно, борется за самые высокие места, а главным соперником команды является «Рейнджерс». В настоящий момент команда лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 42 пункта и на два опережает «Рейнджерс», у которого есть игра в запасе.

    «Селтик» смог целых 43 (больше всех в лиге) раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили всего четырнадцать мячей. Безусловно, чемпионы прошлого сезона намерены сохранить титул у себя. Наверняка, борьба между двумя командами будет до конца чемпионата.

    В Кубке лиги «кельты» сенсационно уступили в 1/8 финала «Килмарноку» (0:1), а в Кубке Шотландии сыграют против «Баки Тистл». Из еврокубков подопечные Брендана Роджерса вылетели, заняв последнее место в Лиге чемпионов в группе с «Атлетико», «Лацио» и «Фейеноордом».

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    • В последних играх «Селтик» в родных стенах проиграли «Хартсу» (0:2) и на выезде «Килмарноку» (1:2), а до этого оказались сильнее «Хиберниану» (4:1), «Сент-Джонстону» (3:1). Перед этим же была ничья с «Мазервеллом» (1:1) и победа над «Абердином» (6:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Селтика» предлагают поставить за 1.31.

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    На викторию «Данди» дают 9.00, ничья оценена в 5.60.

    Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на уверенную победу «Селтика.

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    «Данди» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Селтик» уверенно разберется с «Данди»
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