«Бирмингем» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:15 мск. «Бирмингем» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бирмингем»

Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Бирмингем» на текущий момент находится на 18 месте в таблице.

А вот оборона бирмингемцев разочаровывает. В 23 матчах она дала результативный сбой уже 35 раз.

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В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» добыл один зачетный балл. Команда в выездной перестрелке с «Плимутом» подписала мировую (3:3).

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Поединки со «Сток Сити» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех ничьих.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. Тем более, сопернику слишком натужно даются голы.

«Сток Сити»

Эта команда проводит крайне привычно блеклый сезон. «Сток Сити» находится на 19 месте в Чемпионшипе.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 23 матчах удалось забить всего 21 мяч.

В предыдущем туре «Сток Сити» добыл один зачетный балл. В родных стенах команда не смогла одолеть «Миллуолл» (0:0).

Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. А вот последняя виктория случилась еще в конце октября.

И уж точно «Сток Сити» будет пытаться зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.60.

На викторию «Сток Сити» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

«Браммиз» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля , да и атака соперника выглядит бледно.

Наш прогноз — Победа «Бирмингема». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.