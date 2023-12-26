«Бирмингем»
Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Бирмингем» на текущий момент находится на 18 месте в таблице.
А вот оборона бирмингемцев разочаровывает. В 23 матчах она дала результативный сбой уже 35 раз.
Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Сток Сити
В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» добыл один зачетный балл. Команда в выездной перестрелке с «Плимутом» подписала мировую (3:3).
Поединки со «Сток Сити» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех ничьих.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. Тем более, сопернику слишком натужно даются голы.
«Сток Сити»
Эта команда проводит крайне привычно блеклый сезон. «Сток Сити» находится на 19 месте в Чемпионшипе.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 23 матчах удалось забить всего 21 мяч.
В предыдущем туре «Сток Сити» добыл один зачетный балл. В родных стенах команда не смогла одолеть «Миллуолл» (0:0).
Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. А вот последняя виктория случилась еще в конце октября.
И уж точно «Сток Сити» будет пытаться зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.60.
На викторию «Сток Сити» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.
«Браммиз»
Наш прогноз — Победа «Бирмингема». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.