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    «Бирмингем» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Сток Сити»
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    «Бирмингем»
    «Бирмингем» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:15 мск. «Бирмингем» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 20:15 Сток Сити Сток Сити
  • Сток-он-Трент
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    «Бирмингем»

    Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Бирмингем» на текущий момент находится на 18 месте в таблице.

    А вот оборона бирмингемцев разочаровывает. В 23 матчах она дала результативный сбой уже 35 раз.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Сток Сити

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    В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» добыл один зачетный балл. Команда в выездной перестрелке с «Плимутом» подписала мировую (3:3).

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    Поединки со «Сток Сити» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех ничьих.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. Тем более, сопернику слишком натужно даются голы.

    «Сток Сити»

    Эта команда проводит крайне привычно блеклый сезон. «Сток Сити» находится на 19 месте в Чемпионшипе.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 23 матчах удалось забить всего 21 мяч.

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    • В предыдущем туре «Сток Сити» добыл один зачетный балл. В родных стенах команда не смогла одолеть «Миллуолл» (0:0).

    Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. А вот последняя виктория случилась еще в конце октября.

    И уж точно «Сток Сити» будет пытаться зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Сток Сити» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

    «Браммиз» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля, да и атака соперника выглядит бледно.

    Наш прогноз — Победа «Бирмингема». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Бирмингем» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Браммиз» разживутся тремя очками
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