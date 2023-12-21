21 декабря в Стамбуле пройдет матч 17-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» примет «Аланьяспор». Игра начнется в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Аланьяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бешикташ»

Концовка первой половины сезона у «Бешикташа» нервная и непростая. У команды решался вопрос в Лиге конференций. Пройти в плей-офф не удалось, так как посредине пути было потеряно много очков и победа над «Лугано» (2:0) ситуацию не спасла.

В итоге клуб набрал 4 очка, отстав на 6 пунктов от «Буде-Глимт». Огромное влияние в этой ситуации оказали поражения от «Буде» (1:2) и «Брюгге» (0:5).

В чемпионате «черно-белым» тоже было непросто. После победы над «Самсунспором» 2:1 клуб сыграл вничью с «Анкарагюджю», уступая при этом до 70-й минуты. В последнем туре было поражение от «Фенербахче» со счетом 1:3.

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Тем не менее «Бешикташ» находится в шаге от 4-й позиции, которую сейчас занимает «Трабзонспор». Команда Рыза Чалымбая занимает 5-ю позицию в таблице.

«Аланьяспор»

Находится на 18-й строчке. Имеет на своем счету 14 набранных очков. Имеет второй результат среди четырех аутсайдеров по количеству набранных баллов за 5 последних матчей.

Клуб смог разжиться баллом в игре с «Коньяспром», которая завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Важную победу, хоть и над главным аутсайдером, команда одержала в прошлом туре, когда одолела со счетом 1:0 «Истанбулспор».

Результат прошлого тура позволил гостям открыть счет выездным победам, там как до этого они потерпели 4 поражения и сыграли дважды вничью. Стоит отметить, что «Антальяспор» забил всего 2 гола в 7 выездных встречах. Это наименьший показатель в турнире.

Как бы там ни было, но с учетом победы над «Коджаелиспором» (1:0) в 1/32 Кубка Турции, коллектив имеет уже две победы подряд.

Прогноз и ставка

Ожидаемо «Бешикташ» стал фаворитом встречи. Его оценивают котировкой 1.52. За 4.50 можно поставить на ничью и 5.80 — на победу «Антальяспора».

«Бешикташу» необходимо набирать очки. Ему нужно снять давление после недавних неудач. Судя по тому, что в четырех домашних матчах он обыгрывал этого соперника с разницей как минимум в два гола, стоит ожидать его уверенной победы.

На фору «Бешикаташа» -1.5 букмекер дает 2.34. Вполне годный вариант для ставки.

Эксперты ждут от игры голов. У букмекеров на ТБ 2.5 стоит 1.64. Возьмем что-то среднее между нашими и их ожиданиями. Ставка на ТБ 3 за 2.05.