ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии Леон ЭдвардсЭдвардс разрушил мечту Ковингтона. «Хаос» никогда не станет чемпионом UFC «Челси» — «Ньюкасл»«Челси» — «Ньюкасл» 1:1 (4:2 по пенальти). Онлайн
  • 01:33
    • «Атлетико» упустил победу в матче с «Хетафе»
    Все новости спорта

    «Бешикташ» победит с уверенным отрывом?

    «Бешикташ» — «Аланьяспор». Ставки (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Турции 21 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Аланьяспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    21 декабря в Стамбуле пройдет матч 17-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» примет «Аланьяспор». Игра начнется в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Аланьяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 21 Декабря 2023 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •

    «Бешикташ»

    Концовка первой половины сезона у «Бешикташа» нервная и непростая. У команды решался вопрос в Лиге конференций. Пройти в плей-офф не удалось, так как посредине пути было потеряно много очков и победа над «Лугано» (2:0) ситуацию не спасла.

    В итоге клуб набрал 4 очка, отстав на 6 пунктов от «Буде-Глимт». Огромное влияние в этой ситуации оказали поражения от «Буде» (1:2) и «Брюгге» (0:5).

    В чемпионате «черно-белым» тоже было непросто. После победы над «Самсунспором» 2:1 клуб сыграл вничью с «Анкарагюджю», уступая при этом до 70-й минуты. В последнем туре было поражение от «Фенербахче» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее «Бешикташ» находится в шаге от 4-й позиции, которую сейчас занимает «Трабзонспор». Команда Рыза Чалымбая занимает 5-ю позицию в таблице.

    «Аланьяспор»

    Находится на 18-й строчке. Имеет на своем счету 14 набранных очков. Имеет второй результат среди четырех аутсайдеров по количеству набранных баллов за 5 последних матчей.

    Клуб смог разжиться баллом в игре с «Коньяспром», которая завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Важную победу, хоть и над главным аутсайдером, команда одержала в прошлом туре, когда одолела со счетом 1:0 «Истанбулспор».

  • ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • 18/12/2023

    • Результат прошлого тура позволил гостям открыть счет выездным победам, там как до этого они потерпели 4 поражения и сыграли дважды вничью. Стоит отметить, что «Антальяспор» забил всего 2 гола в 7 выездных встречах. Это наименьший показатель в турнире.

    Как бы там ни было, но с учетом победы над «Коджаелиспором» (1:0) в 1/32 Кубка Турции, коллектив имеет уже две победы подряд.

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо «Бешикташ» стал фаворитом встречи. Его оценивают котировкой 1.52. За 4.50 можно поставить на ничью и 5.80 — на победу «Антальяспора».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Бешикташу» необходимо набирать очки. Ему нужно снять давление после недавних неудач. Судя по тому, что в четырех домашних матчах он обыгрывал этого соперника с разницей как минимум в два гола, стоит ожидать его уверенной победы.

    На фору «Бешикаташа» -1.5 букмекер дает 2.34. Вполне годный вариант для ставки.

    Эксперты ждут от игры голов. У букмекеров на ТБ 2.5 стоит 1.64. Возьмем что-то среднее между нашими и их ожиданиями. Ставка на ТБ 3 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Унион — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сарагоса — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бешикташ» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» победит с уверенным отрывом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры