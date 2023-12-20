«Эйбар»
По итогам 20 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 31 набранным баллом идет на шестой позиции, но от второй отстает лишь на четыре очка.
Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних семи встреч первенства, выиграв только раз в этот период при трех мировых и трех фиаско.
Коэффициенты матча Эйбар — Спортинг Хихон
В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 0:1 аутсайдеру «Алькоркону». И это фиаско стало для них вторым за последние три игры. Между ними она расписали дома ничью с «Андоррой» 2:2.
В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из девяти проведенных, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.
«Спортинг» Хихон
С 34 набранными очками «Спортинг» находится на третьем месте в турнирной таблице Сегунды. От второй строки он отстает всего лишь на один пункт.
Хихонский коллектив также не может занести в актив свой последний отрезок из шести встреч. В этот период он добился всего одной виктории, раз уступил и четыре игры свел вничью.
В двух прошлых турах «красно-белых» на своем поле поделили очки с «Леганесом» 1:1 и «Леванте» 0:0, а ранее они выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» 0:1.
В гостевых встречах «Спортинг» в текущем первенстве по три раза побеждал и играл вничью, а также потерпел четыре поражения.
В пяти минувших очных противостояниях этих клубов дважды сильнее оказался «Эйбар», два матча завершились миром и раз победил «Спортинг». В четырех случаях поединки носили верховой характер.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.89, победа «Спортинга» — 4.21, ничья — 3.42.
Прогнозируем, что на своем поле «Эйбар» сможет обыграть «Спортинг» и наконец-то прервет свою серию без викторий.
И также от данного противостояния ждем хотя бы несколько забитых мячей и рекомендуем ставить на тотал больше двух.