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    «Эйбар» на своем поле сможет одолеть «Спортинг»?

    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставка (к. 1.89) на футбол 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Спортинг» Хихон
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    «Эйбар»
    В среду, 20 декабря, в 21-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с хихонским «Спортингом». Начало игры — в 23:30 по мск. «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Декабря 2023 года

    «Эйбар»

    По итогам 20 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 31 набранным баллом идет на шестой позиции, но от второй отстает лишь на четыре очка.

    Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних семи встреч первенства, выиграв только раз в этот период при трех мировых и трех фиаско.

    Коэффициенты матча Эйбар — Спортинг Хихон

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    В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 0:1 аутсайдеру «Алькоркону». И это фиаско стало для них вторым за последние три игры. Между ними она расписали дома ничью с «Андоррой» 2:2.

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    В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из девяти проведенных, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Спортинг» Хихон

    С 34 набранными очками «Спортинг» находится на третьем месте в турнирной таблице Сегунды. От второй строки он отстает всего лишь на один пункт.

    Хихонский коллектив также не может занести в актив свой последний отрезок из шести встреч. В этот период он добился всего одной виктории, раз уступил и четыре игры свел вничью.

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    В двух прошлых турах «красно-белых» на своем поле поделили очки с «Леганесом» 1:1 и «Леванте» 0:0, а ранее они выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» 0:1.

    В гостевых встречах «Спортинг» в текущем первенстве по три раза побеждал и играл вничью, а также потерпел четыре поражения.

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    В пяти минувших очных противостояниях этих клубов дважды сильнее оказался «Эйбар», два матча завершились миром и раз победил «Спортинг». В четырех случаях поединки носили верховой характер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.89, победа «Спортинга» — 4.21, ничья — 3.42.

    Прогнозируем, что на своем поле «Эйбар» сможет обыграть «Спортинг» и наконец-то прервет свою серию без викторий.

    И также от данного противостояния ждем хотя бы несколько забитых мячей и рекомендуем ставить на тотал больше двух.

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    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эйбар» на своем поле сможет одолеть «Спортинг»?
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