«Клермон» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Клермон» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Клермон»

«Клермон» по итогам 17-ти туров занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 с отставанием в три очка от безопасной 15-й строчки — есть реальная опасность понижения в классе.

Вместе с тем, отставание от 16-й позиции, которая по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите, составляет два балла.

Коэффициенты матча Клермон — Ренн 1X2Новым игрокам 3.353.352.20Бонус$9500

В своей последней встрече клуб потерпел очередное поражение. На выезде ему не удалось избежать неудачи в игре с «Марселем», сумев ответить лишь одним забитым мячом на два гола провансальцев.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что форма хозяев не позволяет им рассчитывать на успех.

«Ренн»

После 16-ти туров чемпионата Франции «Ренн» находится на 13-й позиции с отрывом в четыре очка от зоны вылета, так что он также рискует вылететь в Лигу 2.

Бретонцы также участвуют Лиге Европы, где вышли в плей-офф турнира благодаря второму месту в группе, где проиграли первое «Вильярреалу», но опередили «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».

В своем последнем матче клуб довольствовался выездной ничьей с другим представителем Франции в плей-офф Лиги Европы «Тулузой» (0:0), чем прервал серию из трех поражений кряду.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей не лучшие шансы на три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Клремона» оценивается в 3,35, ничья — в 3,35.

В шести из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет за 2,20, ведь гости, хоть и не намного, но все же превосходят классом соперника.