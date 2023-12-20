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    Вернется ли «Ренн» к победам?

    «Клермон» — «Ренн». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Ренн»
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    «Ренн» — фаворит матча
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Клермон» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Клермон»

    «Клермон» по итогам 17-ти туров занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 с отставанием в три очка от безопасной 15-й строчки — есть реальная опасность понижения в классе.

    Вместе с тем, отставание от 16-й позиции, которая по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите, составляет два балла.

    Коэффициенты матча Клермон — Ренн

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    В своей последней встрече клуб потерпел очередное поражение. На выезде ему не удалось избежать неудачи в игре с «Марселем», сумев ответить лишь одним забитым мячом на два гола провансальцев.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что форма хозяев не позволяет им рассчитывать на успех.

    «Ренн»

    После 16-ти туров чемпионата Франции «Ренн» находится на 13-й позиции с отрывом в четыре очка от зоны вылета, так что он также рискует вылететь в Лигу 2.

    Бретонцы также участвуют Лиге Европы, где вышли в плей-офф турнира благодаря второму месту в группе, где проиграли первое «Вильярреалу», но опередили «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».

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    • В своем последнем матче клуб довольствовался выездной ничьей с другим представителем Франции в плей-офф Лиги Европы «Тулузой» (0:0), чем прервал серию из трех поражений кряду.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей не лучшие шансы на три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Клремона» оценивается в 3,35, ничья — в 3,35.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет за 2,20, ведь гости, хоть и не намного, но все же превосходят классом соперника.

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    «Клермон» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ренн» к победам?
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