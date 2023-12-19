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    «Челси» — «Ньюкасл». Ставка (к. 4.05) и прогноз на Кубок английской лиги 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ньюкасл»
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    «Челси»
    «Челси» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря, начало — 23:00 (мск) «Челси» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Челси»

    «Синие» продолжают выступать нестабильно и плохо стартовали в новом сезоне. «Аристократы» смогли только шесть раз победить, четыре раза сыграли вничью и семь раз проиграли. «Пенсионеры» 28 раз поразили ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

    В итоге «Челси» смог набрать только 22 очка. В настоящий момент лондонцы располагаются на десятом месте в турнирной таблице. Лондонская команда уже на двенадцать пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов и на тринадцать баллов опережает зону вылета.

    Столичная команда не выступает в еврокубках в этом сезоне, однако прекрасно чувствует себя в Кубке лиги. Коллектив из столицы Англии прошел уже три стадии турнира, переиграв «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Челси» вполне может побороться за трофей.

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    В последней игре чемпионата подопечные Маурисио Почеттино в родных стенах переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а до этого на выезде уступили «Эвертону» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Перед этим также была победа над «Брайтоном» (3:2) и поражение от «Ньюкасла» (1:4).

    «Ньюкасл»

    Команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас коллектив идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» 29 пунктов. «Черно-белые» смогли 36 забить в ворота соперников, но 21 раз пропустили в свои.

    «Ньюкасл» на пять баллов отстает от четвертого «Манчестер Сити», поэтому вся борьба еще впереди. В Кубке лиги подопечные Эдди Хау смоли пройти «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). После прохода таких соперников команда может замахнуться на успех.

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    • Команда из Ньюкасла уже вылетела из Лиги чемпионов. За шесть матчей своей группы коллектив смог набрать только пять пунктов, добыв одну победу, и занял последнее место в турнирной таблице. Соперниками команды были дортмундская «Боруссия», парижский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

    В последней игре «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (3:0), а до этого уступил в поединках с «Тоттенхэмом» (1:4) и «Эвертоном» (0:3). Перед этим также была виктория над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.82.

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    На викторию «Ньюкасла» дают 4.59, ничья оценена в 4.05.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд в основное время.

    Также поставим на то, что команды смогут забить друг другу.

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    «Челси» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (4.05), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Командам не хватит 90 минут?
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