«Челси» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря, начало — 23:00 (мск) «Челси» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

«Синие» продолжают выступать нестабильно и плохо стартовали в новом сезоне. «Аристократы» смогли только шесть раз победить, четыре раза сыграли вничью и семь раз проиграли. «Пенсионеры» 28 раз поразили ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

В итоге «Челси» смог набрать только 22 очка. В настоящий момент лондонцы располагаются на десятом месте в турнирной таблице. Лондонская команда уже на двенадцать пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов и на тринадцать баллов опережает зону вылета.

Столичная команда не выступает в еврокубках в этом сезоне, однако прекрасно чувствует себя в Кубке лиги. Коллектив из столицы Англии прошел уже три стадии турнира, переиграв «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Челси» вполне может побороться за трофей.

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В последней игре чемпионата подопечные Маурисио Почеттино в родных стенах переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а до этого на выезде уступили «Эвертону» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Перед этим также была победа над «Брайтоном» (3:2) и поражение от «Ньюкасла» (1:4).

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас коллектив идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» 29 пунктов. «Черно-белые» смогли 36 забить в ворота соперников, но 21 раз пропустили в свои.

«Ньюкасл» на пять баллов отстает от четвертого «Манчестер Сити», поэтому вся борьба еще впереди. В Кубке лиги подопечные Эдди Хау смоли пройти «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). После прохода таких соперников команда может замахнуться на успех.

Команда из Ньюкасла уже вылетела из Лиги чемпионов. За шесть матчей своей группы коллектив смог набрать только пять пунктов, добыв одну победу, и занял последнее место в турнирной таблице. Соперниками команды были дортмундская «Боруссия», парижский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

В последней игре «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (3:0), а до этого уступил в поединках с «Тоттенхэмом» (1:4) и «Эвертоном» (0:3). Перед этим также была виктория над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.82.

На викторию «Ньюкасла» дают 4.59, ничья оценена в 4.05.

Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд в основное время.

Также поставим на то, что команды смогут забить друг другу.