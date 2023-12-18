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    «Аталанта» — «Салернитана». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 18 декабря 2023 года

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    «Аталанта»
    18 декабря в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграет против «Салернитаны». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Аталанта» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Декабря 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Салернитана Салернитана
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    «Аталанта»

    Команда продолжает вести активную борьбу за попадание в еврокубки. «Аталанта» занимает 8-е место в таблице, отставая от 6-й позиции на 2 балла. Судя по последним матчам команда готова к тому, чтобы добраться до лидерских позиций в Серии А.

    В последнем туре «Аталанта» одержала важную победу над «Миланом» (3:2), забив победный гол на 90+5-й минуте. Кстати, в том голе поучаствовал российский полузащитник команды Алексей Миранчук.

    Коэффициенты матча Аталанта — Салернитана

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  • 1.305.6010.00Бонус$9500
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    К тому же, «Аталанта» отлично выступает в Лиге Европы, заняв на групповом этапе 1-е место. Пока что у команды все хорошо, но в домашних встречах в Серии А «Аталанта» испытывает проблемы, набрав всего 13 очков из 21-го возможного при своих болельщиках.

    Все прогнозы на Серию А

    В предстоящем матче команда встретится с главным аутсайдером Серии А «Салернитаной», которая видимо совсем не планирует бороться за выживание. У «Аталанты» есть все шансы приблизиться к еврокубкам, получится ли?

    «Салернитана»

    Команда занимает последнее 20-е место в таблице Серии А с 8-ю очками в активе. «Салернитана», видимо, обречена на вылета из Серии А, ведь команда отстает от спасительной 17-й позиции на 4 балла, что является большим разрывом по меркам «Салернитаны».

    Стоит отметить, что в последнее время команда набрала хоть какие-то очки. За последние 5 встреч «Салернитана» обыграла «Лацио» (2:1), однажды сыграла вничью и трижды проиграла.

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    • В последнем туре команда уступила «Болоньи» со счетом 2:1, пропустив 2 гола уже к 20-й минуте встречи, а матчем ранее «Салернитана» крупно уступила «Фиорентине» (0:3), нанеся лишь один удар в створ ворот.

    «Салернитана» и «Аталанта» встречались последний раз в мае этого года. В том матче «Салернитана» неожиданно обыграла своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+3-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» коэффициент на победу которого равен 1.30. Успех «Салернитаны» оценивается в 10.00, ничья — в 5.60.

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    Хоть «Аталанта» и не лучшим образом играет дома, команда все равно сильнее «Салернитаны». Можно предположить, что гости не смогут поразить ворота соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Салернитаны» 0.5 меньше за 1.85.

    Еще один вариант ставки — Тотал 3 меньше за 1.85.

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