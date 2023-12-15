15 декабря в рамках 17-го тура Второй Бундеслиги «Падерборн» сыграет против «Ганзы». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Падерборн» — «Ганза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Падерборна»

Команда является крепким середняком во Второй Бундеслиге, занимая 9-е место в таблице с 24 очками в активе. «Падерборн» имеет шансы зацепиться за стыки для повышения до Бундеслиги, отставая от 3-й позиции на 4 балла.

«Падерборн» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав всего 11 очков из 21-го возможного в домашних встречах. В последних матчах «Падерборн» выступал с переменным успехом.

За последние 5 поединков в чемпионате команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Падерборн» забил 8 голов при таком же количестве пропущенных.

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В предстоящем матче команда встретится с одним из атсайдеров турнира — «Ганзой». «Падерборн» имеет турнирную мотивацию побеждать, к тому же в последнем туре команда обыграла «Герту» (2:1).

«Ганза»

Команда занимает 16-е место в таблице Второй Бундеслиги с 17-ю очками в активе. «Ганза» продолжает борьбу за выживание в чемпионате, отставая от спасительной 15-й строчки лишь на 1 балл.

За 16 туров команда забила всего лишь 17 голов при 25-и пропущенных. К тому же, в последнее время «Ганза» довольно много пропускает. В последнем туре команда проиграла «Шальке» на чужом поле (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме.

В последних 3-х матчах «Ганза» проиграла 2 раза при одной ничьей. За этот период команда пропустила 7 голов при 4-х забитых — не самый лучший результат.

Стоит отметить, что «Ганза» занимает 13-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 7 очков из 21-го возможного на выезде, забив за этот период 7 голов при 11-и пропущенных.

В последней очной встрече между «Падерборном» и «Ганзой» первые разгромили своего соперника со счетом 3:0. Игрок «Ганзы» получил красную карточку на 27-й минуте и во 2-м тайме команда развалилась, пропустив все 3 гола во 2-м отрезке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Падерборн» коэффициент на победу которого равен 1.67. Успех «Ганзы» оценивается в 4.70, ничья — в 4.15.

«Падерборн» гораздо сильнее «Ганзы» на данную секунду. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Падерборна» с форой (-1) за 2.10.

Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.97.