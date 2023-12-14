«Спортинг» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Штурм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спортинг»

Эта команда уже прошла в плей-офф Лиги Европы. Вот только выше 2 места лиссабонцы уже явно не поднимутся.

Причем уровень реализации голевых моментов у «Спортинга» не столь высокий. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы забито 7 мячей.

Коэффициенты матча Спортинг — Штурм 1X2Новым игрокам 1.674.054.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Спортинг» потерпел неудачу. Команда уступила «Витории Гимарайнш» со счетом 2:3.

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В кадровом аспекте у португальцев относительная идиллия. Все ведущие исполнители в строю, однако тренерский штаб кое-кому может предоставить отдых.

И уж наверняка хозяева не будут особо надрываться. Лиссабонцы свою задачу выполнили, и сейчас больше думают о своем внутреннем чемпионате.

«Штурм»

Эта команда еще сражается за выход в плей-офф Лиги конференций. «Штурм» сейчас как раз третий, но столько же очков имеет в своем активе «Ракув».

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 5 матчах игроки «Штурма» отправили всего лишь 4 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Штурм» в родных стенах минимально переиграл «Альтах».

Вот только поражение от «Ракува» (0:1) в минувшем туре Лиги Европы может дорого стоить команде. Австрийцам нужно удержаться на 3 месте, для чего важно не проиграть.

Наверняка «Штурм» не будет действовать сугубо от обороны. Австрийцы способны найти свои шансы у ворот немотивированных хозяев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.73.

На викторию «Штурма» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.27.

Лиссабонцам уже ничего не нужно, тогда как «Штурм» явно постарается разжиться вожделенным баллом .

Наш прогноз — Победа «Штурма» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.