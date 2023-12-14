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    «Спортинг» немного расслабится?!

    «Спортинг» — «Штурм». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Маркус Эдвардс
    «Спортинг» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Штурм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 14 Декабря 2023 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Штурм Штурм
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    «Спортинг»

    Эта команда уже прошла в плей-офф Лиги Европы. Вот только выше 2 места лиссабонцы уже явно не поднимутся.

    Причем уровень реализации голевых моментов у «Спортинга» не столь высокий. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы забито 7 мячей.

    Коэффициенты матча Спортинг — Штурм

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    В своем предыдущем поединке «Спортинг» потерпел неудачу. Команда уступила «Витории Гимарайнш» со счетом 2:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом аспекте у португальцев относительная идиллия. Все ведущие исполнители в строю, однако тренерский штаб кое-кому может предоставить отдых.

    И уж наверняка хозяева не будут особо надрываться. Лиссабонцы свою задачу выполнили, и сейчас больше думают о своем внутреннем чемпионате.

    «Штурм»

    Эта команда еще сражается за выход в плей-офф Лиги конференций. «Штурм» сейчас как раз третий, но столько же очков имеет в своем активе «Ракув».

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 5 матчах игроки «Штурма» отправили всего лишь 4 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Штурм» в родных стенах минимально переиграл «Альтах».

    Вот только поражение от «Ракува» (0:1) в минувшем туре Лиги Европы может дорого стоить команде. Австрийцам нужно удержаться на 3 месте, для чего важно не проиграть.

    Наверняка «Штурм» не будет действовать сугубо от обороны. Австрийцы способны найти свои шансы у ворот немотивированных хозяев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Штурма» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.27.

    Лиссабонцам уже ничего не нужно, тогда как «Штурм» явно постарается разжиться вожделенным баллом.

    Наш прогноз — Победа «Штурма» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Спортинг» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Спортинг» немного расслабится?!
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