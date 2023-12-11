Матч 15-го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» состоится 11 декабря в 20:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анкарагюджю»

«Анкарагюджю» с неба звезд не хватает. Команда Эмре Белезоглу находится чуть ниже экватора турнирной таблицы, на 12-м месте, с 17 набранными очками на счету.

В активе команды только одна победа в последних четырех поединках турнира. Речь идет о встрече с «Газиантепом», которая завершилась победой со счетом 1:0.

После этого хозяева добыли ничью 1:1 в домашнем матче с «Бешикташем». Кстати, помимо 0:4 с «Антальяспором», дома у «Анкарагюджю» больше нет серьезных поражений. Клуб дважды сыграл и дважды сыграл вничью в 5 домашних играх.

Все прогнозы на футбол

При этом домашние матчи команды выходят менее результативными, если посмотреть на количество забитых и пропущенных. Их по 8.

«Ризеспор»

«Ризеспор» не сильно выше хозяев в таблице. Имея 21 очко в активе, гости занимают 9-ю позицию.

При этом коллектив не проигрывает уже три тура, два из которых были для него успешными. Клуб обыграл «Истанбулспор» 1:0 и «Башакшехир» 3:2.

А вот на выезде у «Ризеспора» проблемы, так как четыре последних матча он выиграть не смог, три из них закончились поражением.

7 декабря команда вышла в 1/16 финала Кубка Турции благодаря разгрому «Буджаспора» 4:0.

Прогноз и ставка

За 2.08 можно поставить на победу «Анкарагюджю». За 3.50 можно взять ставку на победу «Ризеспора».

Два последних матча хозяев закончились с тотал меньше 2.5. Большая часть последних поединков с участием гостей также завершалась низовым результатом.

Букмекеры не ждут от матча много голов. Они дают 1.85 на ТМ 2.5. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5.