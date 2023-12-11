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    Голов в матче будет не много

    «Анкарагюджю» — «Ризеспор». Ставки (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Турции 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Ризеспор»
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    Эмре Белезоглу
    Матч 15-го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» состоится 11 декабря в 20:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 11 Декабря 2023 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 20:00 Ризеспор Ризеспор
  • Ризе
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    «Анкарагюджю»

    «Анкарагюджю» с неба звезд не хватает. Команда Эмре Белезоглу находится чуть ниже экватора турнирной таблицы, на 12-м месте, с 17 набранными очками на счету.

    В активе команды только одна победа в последних четырех поединках турнира. Речь идет о встрече с «Газиантепом», которая завершилась победой со счетом 1:0.

    После этого хозяева добыли ничью 1:1 в домашнем матче с «Бешикташем». Кстати, помимо 0:4 с «Антальяспором», дома у «Анкарагюджю» больше нет серьезных поражений. Клуб дважды сыграл и дважды сыграл вничью в 5 домашних играх.

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    При этом домашние матчи команды выходят менее результативными, если посмотреть на количество забитых и пропущенных. Их по 8.

    «Ризеспор»

    «Ризеспор» не сильно выше хозяев в таблице. Имея 21 очко в активе, гости занимают 9-ю позицию.

    При этом коллектив не проигрывает уже три тура, два из которых были для него успешными. Клуб обыграл «Истанбулспор» 1:0 и «Башакшехир» 3:2.

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    • А вот на выезде у «Ризеспора» проблемы, так как четыре последних матча он выиграть не смог, три из них закончились поражением.

    7 декабря команда вышла в 1/16 финала Кубка Турции благодаря разгрому «Буджаспора» 4:0.

    Прогноз и ставка

    За 2.08 можно поставить на победу «Анкарагюджю». За 3.50 можно взять ставку на победу «Ризеспора».

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    Два последних матча хозяев закончились с тотал меньше 2.5. Большая часть последних поединков с участием гостей также завершалась низовым результатом.

    Букмекеры не ждут от матча много голов. Они дают 1.85 на ТМ 2.5. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5.

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    «Анкарагюджю» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Голов в матче будет не много
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