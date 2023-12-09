«Астон Вилла» — «Арсенал». Матч пройдет в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги 9 декабря, начало — 20:30 (мск). «Астон Вилла» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Астон Вилла»

В этом сезоне команда Унаи Эмери показывает, что вполне готова включиться в борьбу за самые высокие места в английской Премьер-лиге. Сейчас она располагается на третьем месте, отставая от лидера «Арсенала» всего на четыре очка.

В четырех последних турах «Астон Вилла» одержала три победы и один раз сыграла вничью, показывая очень качественный и сбалансированный футбол. В последнем туре был обыгран «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

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Единственный гол на 74-й минуте забил Леон Бэйли, для которого он стал уже пятым в нынешней АПЛ. Голевой пас ему отдал Юри Тилеманс, имевший разногласия с Эмери в начале сезона, но сейчас закрепившийся в стартовом составе и начавший показывать свой настоящий уровень.

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Главной же ударной силой является 27-летний форвард Олли Уоткинс, превратившийся в очень стабильного футболиста и настоящую грозу для защитников. У игрока сборной Англии уже 8 голов в этом сезоне АПЛ.

«Арсенал»

«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ с 36 очками, на два опережая «Ливерпуль» и на четыре «Астон Виллу». Но игра команды Микеля Артеты становится все более натужной с каждым туром.

Часто она вырывает победы на последних минутах за счет характера, более высокого класса или банального везения. Так было в последнем туре с «Лутоном», когда победу «Арсеналу» принес гол Деклана Райса на 90+7 минуте.

Тот матч завершился победой «канониров» со счетом 4:3. Также забивали Габриэль Мартинелли, Габриэль Жезус и Кай Хаверц. Но три очка были добыты скорее вопреки, а пропустить три гола от откровенно слабой атаки надо еще ухитриться.

Один из главных аутсайдеров АПЛ по игре ничем не уступал лидеру. Видно, что «Арсенал» сейчас испытывает небольшой спад, но пока его спасает длинная скамейка и характер, но так постоянно продолжаться не сможет.

Прогноз и ставка

Перед этим матчем букмекеры дают на победу «Астон Виллы» — 3,50, а на «Арсенал» — 2,13. Ничья — 3,70.

По состоянию на текущий момент команда Эмери ничем не уступает «канонирам». Летние усиления сбалансировали состав, теперь ее игра выглядит очень монолитной и цельной, а скамейка стала довольно широкой.

По нашему мнению, стоит в этой игре рассмотреть прогноз и ставку на то, что «Астон Вилла» не проиграет за 1,78.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Астон Виллы» за 3,50. Если она обыграла «Манчестер Сити», то почему не может сделать то же самое с «Арсеналом».