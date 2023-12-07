«Андерлехт» — «Стандарт». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии 7 декабря, начало — 22:30 (мск). «Андерлехт» — «Стандарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Андерлехт»

Самый титулованный бельгийский клуб пока располагается в турнирной таблице чемпионата Бельгии на втором месте с 34 очками. В последнем туре был обыгран на выезде «Вестерло» со счетом 3:1.

«Андерлехт» в том игре не испытал никаких проблем, быстро открыв счет и спокойно доведя встречу до победы. Голы забивали Андерс Дрейер (экс-игрок Рубина), Томас Дилейни, Каспер Дольберг. Все трое очень известные футболисты.

«Андерлехт» — самая богатая команда страны и имеет возможность приглашать действительно сильных футболистов. У нее неплохой состав даже по европейским меркам. Достаточно только назвать имена Каспера Шмейхеля, Ян Фертонгена и Торгана Азара.

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Ну а двумя главными жемчужинами в его составе являются 20-летний защитник Зено Дебаст, играющий уже за сборную Бельгии, и 22-летний Яри Версхарен, который в 18 лет дебютировал за национальную команду, но его прогресс приостановился из-за серьезной травмы. В свое время он котировался даже выше Шарля Де Кетеларе, который перебрался в «Милан».

«Стандарт»

В чемпионате Бельгии «Стандарт» располагается только на девятом месте с 20 очками. В принципе в последние годы команда уже не является топ-клубом, каким была еще десятилетие назад.

У нее есть проблемы с финансированием, а знаменитая школа перестала каждый год поставлять сильных талантов, которые с ходу вливались в основной состав. А затем, поиграв год-другой, использовали клуб как трамплин для перехода в более сильные чемпионаты.

В последнем туре «Стандарт» потерпел поражение в гостях со счетом 0:2 от одного из главных грандов бельгийского футбола «Брюгге». Льежцы пропустили гол уже в самом начале встречи и ничего не смогли противопоставить в ответ.

В пяти последних турах команда взяла всего четыре очка, победив «Генк» (1:0) и сыграв вничью с «Мехеленом» (1:1). Состав у «Стандарта» довольно средний даже по бельгийским меркам и точно не чета «Андерлехту». Есть несколько футболистов игравших в АПЛ, но там они лишь мелькнули и не закрепились в средних клубах.

Прогноз и ставка

Явным фаворитом кубкового матча букмекеры считают «Андерлехт». На его победу дают 1,65. Ничья оценивается в 4,10. Победа «Стандарта» — 5,10.

«Андерлехт» подходит к этой встрече явным фаворитом и должен уверенно разобраться со своим более слабым соперником.

На наш взгляд, отличным вариантом для прогноза и ставки будет победа «Андерлехта» с форой минус 1 за 2,10.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Андерлехта» с форой -2 за 4,40. Хозяева способны поймать кураж и при своих болельщиках разнести принципиального соперника.