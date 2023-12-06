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    «Фармацевты» сразу сметут «Падерборн»

    «Байер» — «Падерборн». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Падерборн»
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    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Падерборном» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Байер» — «Падерборн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Кубок 06 Декабря 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:00 Падерборн 07 Падерборн 07
  • Падерборн
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    «Байер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. «Байер» в Бундеслиге находится на 1 месте, выиграв в 11 матчах из 13.

    Причем леверкузенцы еще ни разу не проиграли. Да и с атакой у команды полный порядок: 38 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Байер — Падерборн 07

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    В предыдущем туре чемпионата «Байер» не сумел добиться успеха. «Фармацевты» дома расписали мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    На Кубок Германии у леверкузенцев своя мотивация. Если в Бундеслиге за Серебряную салатницу придется побороться с «Баварией», но во втором по значимости внутреннем турнире есть реальный шанс добиться успеха.

    Более того, леверкузенцы до последнего поединка не пропускали в четырех матчах кряду. Да и недооценки соперника «Байер» точно не допустит.

    «Падерборн»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Сейчас «Падерборн» находится на 10 месте в таблице Второй Бундеслиги.

    В плане реализации у команды ситуация не столь позитивная. В 15 поединках удалось отличиться 23 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Падерборн» в родных стенах минимально одолел «Ганновер».

    А вот оборона команды частенько походит на проходной двор. Пропущено уже 27 мячей в 15 матчах чемпионата.

    Наверняка «Падерборн» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Вот только проблемы в тылах не дадут гостям шанса на успех.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Падерборна» дают — 25.00, ничья оценена — в 10.50.

    Леверкузенцы нынче сильны, и явно постараются реабилитироваться за обидную потерю очков в чемпионате.

    Наш прогноз — Фора «Байера» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.

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    «Байер» — «Падерборн»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» сразу сметут «Падерборн»
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