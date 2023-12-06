«Байер»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. «Байер» в Бундеслиге находится на 1 месте, выиграв в 11 матчах из 13.
Причем леверкузенцы еще ни разу не проиграли. Да и с атакой у команды полный порядок: 38 забитых мячей.
Коэффициенты матча Байер — Падерборн 07
В предыдущем туре чемпионата «Байер» не сумел добиться успеха. «Фармацевты» дома расписали мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).
На Кубок Германии у леверкузенцев своя мотивация. Если в Бундеслиге за Серебряную салатницу придется побороться с «Баварией», но во втором по значимости внутреннем турнире есть реальный шанс добиться успеха.
Более того, леверкузенцы до последнего поединка не пропускали в четырех матчах кряду. Да и недооценки соперника «Байер» точно не допустит.
«Падерборн»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Сейчас «Падерборн» находится на 10 месте в таблице Второй Бундеслиги.
В плане реализации у команды ситуация не столь позитивная. В 15 поединках удалось отличиться 23 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Падерборн» в родных стенах минимально одолел «Ганновер».
А вот оборона команды частенько походит на проходной двор. Пропущено уже 27 мячей в 15 матчах чемпионата.
Наверняка «Падерборн» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Вот только проблемы в тылах не дадут гостям шанса на успех.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.11.
На викторию «Падерборна» дают — 25.00, ничья оценена — в 10.50.
Леверкузенцы нынче сильны, и
Наш прогноз — Фора «Байера» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.