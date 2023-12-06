«Байер» сыграет на своем поле с «Падерборном» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Байер» — «Падерборн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Байер»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. «Байер» в Бундеслиге находится на 1 месте, выиграв в 11 матчах из 13.

Причем леверкузенцы еще ни разу не проиграли. Да и с атакой у команды полный порядок: 38 забитых мячей.

Коэффициенты матча Байер — Падерборн 07 1X2Новым игрокам 1.1111.0023.00Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» не сумел добиться успеха. «Фармацевты» дома расписали мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).

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На Кубок Германии у леверкузенцев своя мотивация. Если в Бундеслиге за Серебряную салатницу придется побороться с «Баварией», но во втором по значимости внутреннем турнире есть реальный шанс добиться успеха.

Более того, леверкузенцы до последнего поединка не пропускали в четырех матчах кряду. Да и недооценки соперника «Байер» точно не допустит.

«Падерборн»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Сейчас «Падерборн» находится на 10 месте в таблице Второй Бундеслиги.

В плане реализации у команды ситуация не столь позитивная. В 15 поединках удалось отличиться 23 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Падерборн» в родных стенах минимально одолел «Ганновер».

А вот оборона команды частенько походит на проходной двор. Пропущено уже 27 мячей в 15 матчах чемпионата.

Наверняка «Падерборн» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Вот только проблемы в тылах не дадут гостям шанса на успех.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.11.

На викторию «Падерборна» дают — 25.00, ничья оценена — в 10.50.

Леверкузенцы нынче сильны, и явно постараются реабилитироваться за обидную потерю очков в чемпионате .

Наш прогноз — Фора «Байера» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.