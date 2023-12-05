«Хомбург»
Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по рангу немецком дивизионе. «Хомбург» там находится на 1 месте таблицы, сражаясь за выход в Третью Бундеслигу.
Причем в 20 матчах команда проиграла лишь трижды. Правда, потенциально с вершины ее может сдвинуть «Штутгарт Кикерс».
В предыдущем туре чемпионата «Хомбург» не смог победить. Команда на выезде расписала мировую с дублем «Хоффенхайма» (1:1).
Уже само попадание в 1/8 финала Кубка Германии для скромного клуба можно считать достижением. Причем в предыдущем раунде команда переиграла «Гройтер Фюрт» (2:1).
И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только три последних очных поединка были проиграны.
«Санкт-Паули»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в элиту немецкого футбола. На текущий момент «Санкт-Паули» пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда особо не преуспевает. В 15 матчах игроки «Санкт-Паули» сумели отличиться 29 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Санкт-Паули» упустил победу в дерби с «Гамбургом» (2:2).
А вот с обороной у команды все в порядке. «Пираты» в 15 матчах чемпионата пропустили в свои ворота лишь 13 мячей.
Наверняка «Санкт-Паули» будет действовать первым номером. «Пираты» явно сильнее соперника, да и мотивация блеснуть в Кубке у них имеется.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.38.
На викторию «Хомбурга» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.30.
«Санкт-Паули»
Наш прогноз — Фора «Санкт-Паули» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.