«Хомбург» сыграет на своем поле с «Санкт-Паули» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Хомбург» — «Санкт-Паули»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хомбург»

Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по рангу немецком дивизионе. «Хомбург» там находится на 1 месте таблицы, сражаясь за выход в Третью Бундеслигу.

Причем в 20 матчах команда проиграла лишь трижды. Правда, потенциально с вершины ее может сдвинуть «Штутгарт Кикерс».

В предыдущем туре чемпионата «Хомбург» не смог победить. Команда на выезде расписала мировую с дублем «Хоффенхайма» (1:1).

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Уже само попадание в 1/8 финала Кубка Германии для скромного клуба можно считать достижением. Причем в предыдущем раунде команда переиграла «Гройтер Фюрт» (2:1).

И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только три последних очных поединка были проиграны.

«Санкт-Паули»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в элиту немецкого футбола. На текущий момент «Санкт-Паули» пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда особо не преуспевает. В 15 матчах игроки «Санкт-Паули» сумели отличиться 29 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Санкт-Паули» упустил победу в дерби с «Гамбургом» (2:2).

А вот с обороной у команды все в порядке. «Пираты» в 15 матчах чемпионата пропустили в свои ворота лишь 13 мячей.

Наверняка «Санкт-Паули» будет действовать первым номером. «Пираты» явно сильнее соперника, да и мотивация блеснуть в Кубке у них имеется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.38.

На викторию «Хомбурга» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.30.

«Санкт-Паули» на голову сильнее соперника , что наверняка постарается доказать на деле.

Наш прогноз — Фора «Санкт-Паули» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.