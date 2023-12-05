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    «Хомбург» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хомбург» — «Санкт-Паули»
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    «Санкт-Паули»
    «Хомбург» сыграет на своем поле с «Санкт-Паули» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Хомбург» — «Санкт-Паули»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хомбург»

    Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по рангу немецком дивизионе. «Хомбург» там находится на 1 месте таблицы, сражаясь за выход в Третью Бундеслигу.

    Причем в 20 матчах команда проиграла лишь трижды. Правда, потенциально с вершины ее может сдвинуть «Штутгарт Кикерс».

    В предыдущем туре чемпионата «Хомбург» не смог победить. Команда на выезде расписала мировую с дублем «Хоффенхайма» (1:1).

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    Уже само попадание в 1/8 финала Кубка Германии для скромного клуба можно считать достижением. Причем в предыдущем раунде команда переиграла «Гройтер Фюрт» (2:1).

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только три последних очных поединка были проиграны.

    «Санкт-Паули»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в элиту немецкого футбола. На текущий момент «Санкт-Паули» пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда особо не преуспевает. В 15 матчах игроки «Санкт-Паули» сумели отличиться 29 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Санкт-Паули» упустил победу в дерби с «Гамбургом» (2:2).

    А вот с обороной у команды все в порядке. «Пираты» в 15 матчах чемпионата пропустили в свои ворота лишь 13 мячей.

    Наверняка «Санкт-Паули» будет действовать первым номером. «Пираты» явно сильнее соперника, да и мотивация блеснуть в Кубке у них имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Хомбурга» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.30.

    «Санкт-Паули» на голову сильнее соперника, что наверняка постарается доказать на деле.

    Наш прогноз — Фора «Санкт-Паули» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.

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    «Хомбург» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «пиратов»?
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