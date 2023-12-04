ПАОК примет «Ламию» в матче 13-го тура чемпионата Греции. Встреча пройдет на домашнем стадионе ПАОКа в Салониках и начнется в 19:00 мск. ПАОК — «Ламия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПАОК

ПАОК не побеждал в греческой лиге с сезона 2018/2019. Сейчас у клуба появилась возможность побороться за титул. Он уверенно осел в зоне плей-офф за чемпинство.

С 26 баллами ПАОК занимает 4-е место, что на 4 пункта меньше, чем у лидера «Панатинаикоса».

«Черно-белые» находятся в хорошей форме. В чемпионате у них три победы подряд. При этом они параллельно выступают в Лиге конференций, где также имеются успехи.

Все прогнозы на футбол

В Суперлиге Греции ПАОК обыграл «Олимпиакос» 4:2, «Панетоликос» 2:1 и «Пансеррайкос» 5:0. В ЛК за ноябрь хозяева одолели «Айнтрахт» 2:1 и сыграли вничью 2:2 с «Абердином». После 5 туров «двуглавые орлы Севера» досрочно вышли в плей-офф с первой строчки.

«Ламия»

Скромный по меркам хозяев клуб, который не может выиграть уже четвертый матч подряд — три поражения и ничья.

Гости дома проиграли «Панатинаикосу» 1:2 и на выезде уступили АЕКу 0:3. Также «Ламия» потерпела поражение от «Левадиакоса» со счетом 1:2 в матче 1/16 Кубка Греции.

После вылета из Кубка Греции «Ламия» сыграла еще один поединок в Суперлиге, в котором она разошлась миром с «Атромитосом» (2:2).

«Ламия» идет 6-й таблице, но рискует уже после следующего тура оказаться ниже и перейти в зону плей-офф за выживание. Все будет зависеть от результатов команды и ближайших оппонентов.

Прогноз и ставка

За 1.23 букмекеры дают победу ПАОКа и за 16.0 можно поставить на победу «Ламии».

ПАОК в хорошей форме. Серия побед команды говорит о том, что «Ламии» будет очень непросто избежать поражения.

Менее двух голов ПАОК не забивает уже 5 матчей подряд. Соперник тоже немало пропускает, поэтому тотал встречи может быть выше 2.5. Рекомендуется поставить на двойной исход с победой ПАОКа + ТБ 3.5 за 2.65.