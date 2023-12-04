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    ПАОК не оставит шансов середняку Суперлиги

    ПАОК — «Ламия». Ставки (к. 2.65) и прогноз на чемпионат Греции 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Ламия»
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    ПАОК примет «Ламию» в матче 13-го тура чемпионата Греции. Встреча пройдет на домашнем стадионе ПАОКа в Салониках и начнется в 19:00 мск. ПАОК — «Ламия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ПАОК

    ПАОК не побеждал в греческой лиге с сезона 2018/2019. Сейчас у клуба появилась возможность побороться за титул. Он уверенно осел в зоне плей-офф за чемпинство.

    С 26 баллами ПАОК занимает 4-е место, что на 4 пункта меньше, чем у лидера «Панатинаикоса».

    «Черно-белые» находятся в хорошей форме. В чемпионате у них три победы подряд. При этом они параллельно выступают в Лиге конференций, где также имеются успехи.

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    В Суперлиге Греции ПАОК обыграл «Олимпиакос» 4:2, «Панетоликос» 2:1 и «Пансеррайкос» 5:0. В ЛК за ноябрь хозяева одолели «Айнтрахт» 2:1 и сыграли вничью 2:2 с «Абердином». После 5 туров «двуглавые орлы Севера» досрочно вышли в плей-офф с первой строчки.

    «Ламия»

    Скромный по меркам хозяев клуб, который не может выиграть уже четвертый матч подряд — три поражения и ничья.

    Гости дома проиграли «Панатинаикосу» 1:2 и на выезде уступили АЕКу 0:3. Также «Ламия» потерпела поражение от «Левадиакоса» со счетом 1:2 в матче 1/16 Кубка Греции.

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    • После вылета из Кубка Греции «Ламия» сыграла еще один поединок в Суперлиге, в котором она разошлась миром с «Атромитосом» (2:2).

    «Ламия» идет 6-й таблице, но рискует уже после следующего тура оказаться ниже и перейти в зону плей-офф за выживание. Все будет зависеть от результатов команды и ближайших оппонентов.

    Прогноз и ставка

    За 1.23 букмекеры дают победу ПАОКа и за 16.0 можно поставить на победу «Ламии».

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    ПАОК в хорошей форме. Серия побед команды говорит о том, что «Ламии» будет очень непросто избежать поражения.

    Менее двух голов ПАОК не забивает уже 5 матчей подряд. Соперник тоже немало пропускает, поэтому тотал встречи может быть выше 2.5. Рекомендуется поставить на двойной исход с победой ПАОКа + ТБ 3.5 за 2.65.

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    ПАОК — «Ламия»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК не оставит шансов середняку Суперлиги
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