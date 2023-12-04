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    «Фенербахче» наберет очередные три очка

    «Фенербахче» — «Сивасспор». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Сивасспор»
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    «Фенербахче»
    4 декабря в рамках 14-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» сыграет против «Сивасспора». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Декабря 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Фенербахче»

    Команда ведет борьбу за 1-ю строчку в Суперлиге с «Галатасараем». После 13-и туров «Фенербахче» занимает 2-е место с 34 очками в активе. В нынешнем сезоне у команды есть все для того, чтобы стать чемпионами Турции.

    Стоит отметить, что в этом году «Фенербахче» действует суперрезультативно. За 13 встреч команда забила 33 гола при 9-и пропущенных. Только за последние 5 матчей «Фенербахче» забил 13 голов.

    В последнем туре команда одержала волевую победу над «Карагюмрюком» (2:1), перевернув игру во 2-м тайме, а матчем ранее «Фенербахче» сыграл вничью с «Аданой Демирспор» (0:0).

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    «Фенербахче» занимает 2-е место по результатам домашних встреч, уступая лидерство тому же «Демирспору». Команда набрала 18 очков дома из 21-го возможного.

    «Сивасспор»

    Команда является середняком в таблице Суперлиги, занимая 13-е место в таблице. «Сивасспор» опережает зону вылета лишь на 3 балла, команде не стоит расслабляться, но набрать очки в предстоящем матче будет невероятно сложно.

    Несмотря на это, в последних турах чемпионата Турции команда более менее стабильно набирает очки. В последних 5-и матчах «Сивасспор» обыграл только «Аланьяспор» (2:1), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью.

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    • В последнем туре команда устроила голевую перестрелку с «Трабзонспором» (3:3). Причем, «Сивасспор» дважды вел в счете, но упустил свое преимущество. К тому же, команда отлично выступает в гостях (3-е место по этому показателю).

    Последний раз «Сивасспор» и «Фенербахче» встречались в мае этого года. В том матче команда из Стамбула разгромила своего соперника со счетом 3:0, забив все голы во 2-м тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фенербахче» коэффициент на победу которого равен 1.25. Успех «Сивасспора» оценивается в 11.50, ничья — в 5.90.

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    «Фенербахче» на голову сильнее своего соперника. Можно предположить, что столичная команда вновь разгромит «Сивасспор».

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют — нет за 1.88.

    Еще один вариант ставки — Победа «Фенербахче» с форой (-1.5) за 1.83.

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    «Фенербахче» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» наберет очередные три очка
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