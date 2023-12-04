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    «Сантос» начнет матч неудачно

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос»
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    «Сантос»
    «Атлетико Паранаэнсе» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущая 8 позиция вряд ли устраивает столь амбициозный клуб.

    В плане реализации у команды не все так гладко. В 36 матчах игроки «Атлетико Паранаэнсе» забили 48 мячей.

    В своем последнем поединке «Атлетико Паранаэнсе» добыл один зачетный пункт. Команда на выезде расписала мировую с «Крузейро» (1:1).

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    Эта ничья стала для команды уже четвертой кряду. Причем три из них случились с одинаковым счетом 1:1.

    Вообще, «Атлетико Паранаэнсе» традиционно сложно играет с «Сантосом». Последняя виктория в очном поединке случилась еще 2 года назад.

    «Сантос»

    Эта команда на текущий момент пребывает в нижней части таблицы. «Сантос» еще сражается за выживание в элите.

    Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и оборона команды частенько дает сбои, пропустив уже 59 мячей.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Сантос» в родных стенах разгромно уступил «Флуминенсе» (0:3).

    Более того, команда не выигрывает уже в трех матчах подряд. Да и морально-психологическое состояние игроков не назовешь позитивным.

    И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Другого пути у «Сантоса» попросту нет: вылет грозит реально.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико Паранаэнсе» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Сантоса» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.50.

    «Атлетико Паранаэнсе» выглядит явно мощнее оппонента, и уж точно начнет матч активно.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико Паранаэнсе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Сантос» начнет матч неудачно
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