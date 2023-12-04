4 декабря в Афинах АЕК примет «Арис» в рамках 13-го тура греческой Суперлиги. Команды начнут в 22:00 по мск. АЕК — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЕК

Греческий столичный клуб является действующим чемпионом страны. На данный момент битву за вершину таблицы ведут сразу четыре команды и АЕК в этом списке тритий с 27 очками на счету.

При этом 1-е место всего в одном пункте. То есть победа может потенциально принести хозяевам лидерство в Суперлиге.

Среди всех лидеров турнира АЕК является самым скромным по забитым голам. На его счету 22 мяча забитых при 9 пропущенных. Так что по надежности клуб один из лучших в Греции. Также он имеет всего одно поражение, а это уже лучший результат.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате «желто-черные» не проигрывают уже 2 месяца. В последних матчах клуб выиграл у ПАС 1:0 и «Ламии» 3:0. Стоит вспомнить победу над ПАОКом в конце октября (2:0).

А вот в Лиге Европы у «двуглавых орлов» не клеится. Уступив «Брайтону» и «Марселю», клуб лишился шансов выйти в плей-офф. Хотя сейчас есть возможность попасть в Лигу конференций, но для этого нужно побеждать «Аякс».

«Арис»

Город Салоники, родом из которого «Арис», второй по численности в Греции. Но вот сам клуб не входит даже в тройку по результатам прошедшего отрезка чемпионата.

«Арис» занимает 5-е место с 20 очками. Так что в компашку лидеров Суперлиги клуб пока не попадает и отстает как минимум на 6 пунктов.

Тем не менее «Арис» выдал пару побед. Одна из них способна заставить АЕК задуматься, так как в минувшем туре гости обыграли дома «Панатинаикос» 2:0. С тем же счетом команда одолела «Волос».

За 5 последних туров «боги войны» проиграли лишь раз. Дома они уступили 1:3 «Атромитосу». В остальных четырех случаях у них были победы.

Прогноз и ставка

1.41 и 8.20 — букмекеры дают гостям мало шансов. Ставка на ничью будет приниматься с котировкой 4.60.

«Арис» доставит проблем хозяевам, но все-таки статистика говорит о том, что шансов действительно больше у первых. Дома АЕК выиграл 4 раза подряд и не пропустил в трех минувших матчах, тогда как гости выиграли только одну гостевую встречу из пяти.

При этом букмекеры полагают, что вероятность отсутствия обмена голами больше, чем вероятность обратного. За 1.81 можно поставить на то, что забьет только одна команда.

Рекомендуется также обратить внимание на П1 + обе забьют (нет) за 2.10.