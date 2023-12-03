3 декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Зенита». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Локомотив» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. «Локомотив» проводит сезон довольно ровно, отставая от 3-ки лидеров лишь на 3 балла, но команде предстоит встретится с «Зенитом», что будет серьезным испытанием.

У «железнодорожников» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Локомотив» два раза победил и трижды сыграл вничью.

В последнем туре РПЛ команда поделила очки с «Крыльями Советов» (3:3). Команда умудрилась упустить свое преимущество, ведя в счете 3:1 до 90+4-й минуты.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче команда встретится с лидером лиги — «Зенитом». Стоит отметить, что «Локомотив» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав лишь 13 очков из 24-х возможных. Команда занимает 9-е место в лиге по этому показателю.

«Зенит»

Команда выдала не самый лучший старт сезона, но к 16-му туру все-таки добралась до 1-й строчки в таблице РПЛ. Все это время «Зенит» гнался за «Краснодаром», а сейчас опережает его на один балл.

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» уже традиционно одни из самых результативных в лиге. «Зенит» забил 33 гола за 16 встреч.

Команда продолжает стабильно набирать очки в РПЛ на протяжении уже 6-и встреч. В последнем туре «Зенит» не оставил шансов «Сочи», обыграв со счетом 3:0.

«Сине-бело-голубые» лучшие в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 17 очков из 24-х возможных на выезде. К тому же, «Зенит» пропустил всего 6 голов за 8 гостевых встреч.

«Зенит» и «Локомотив» уже встречались в нынешнем сезоне. На 9-м туре РПЛ команда Сергея Семака уступила своему сопернику со счетом 2:1, пропустив решающий гол на 90+1-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Зенит» коэффициент на победу которого равен 2.03. Успех «Локомотива» оценивается в 3.60, ничья — в 3.70.

Сейчас «Зенит» набрал хороший ход, но и «Локомотив» не отстает. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Наши прогноз и ставка — Ничья за 3.70.

Еще один вариант ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.83.