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    «Фиорентина» снова выиграет дома?

    «Фиорентина» — «Салернитана». Ставки (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Италии 3 декабря 2023 года

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    3 декабря в 17:00 по мск. во Флоренции стартует матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Салернитаной». К вашему вниманию прогноз на поединок. «Фиорентина» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Декабря 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Фиорентина»

    Из-за сложного календаря «фиалки» потеряли много очков. Но если посмотреть на картину в общем, то ситуацию спасают результаты в Лиге конференций.

    В ЛК команда обыграла «Чукарички» 1:0 и «Генк» 2:1. За тур до конца группового этапа она занимает в группе F 1-е место, опережая «Ференцварош» на 2 очка.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Салернитана

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  • 1.454.807.40Бонус$9500
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    В Серии А у «Фиорентины» были проблемы с такими грандами, как «Милан», «Ювентус» и «Лацио». Во всех трех случаях она потерпела минимальное поражение 0:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Победа над «Болоньей» 2:1 разбавила черную полосу, но в турнирном положении хозяев мало что изменилось. Они занимают 8-е место с 20 очками.

    «Салернитана»

    Положение гостей в таблице плачевное, но не безнадежное. С 8 очками команда занимает последнее место, но при этом ей нужно набрать всего 3 пункта, чтобы покинуть зону вылета.

    Возможно, «Салернитана» получила импульс, который все так ждали. В минувшем туре она обыграла «Лацио» 2:1 на своем поле. Более того, для нее это была первая победа в сезоне Серии А.

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    • Если говорить о других последних результатах, то «бордовые» проиграли «Дженоа» 0:1 и «Наполи» 0:2. С «Сассуоло» была ничья 2:2.

    Также отметим, что разгромив «Сампдорию» 4:0, «Салернитана» вышла в 1/8 финала Кубка Италии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают 1.47 на победу «Фиорентины» и 6.60 на победу «Салернитаны».

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    Победив два раза подряд дома, «фиалки» наверняка хотят продлить успешную серию. Тем более это аутстайдер, который ни разу в сезоне на выезде не выигрывал.

    «Салернитана» забила 2 «Лацио» и «Сассуоло». Забьет и «Фиорентине». «Фиалкам» придется больше атаковать, чтобы сохранить победную разницу. Потому ставим на победу хозяев + тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Фиорентина» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» снова выиграет дома?
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