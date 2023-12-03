3 декабря в 17:00 по мск. во Флоренции стартует матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Салернитаной». К вашему вниманию прогноз на поединок. «Фиорентина» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Из-за сложного календаря «фиалки» потеряли много очков. Но если посмотреть на картину в общем, то ситуацию спасают результаты в Лиге конференций.

В ЛК команда обыграла «Чукарички» 1:0 и «Генк» 2:1. За тур до конца группового этапа она занимает в группе F 1-е место, опережая «Ференцварош» на 2 очка.

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В Серии А у «Фиорентины» были проблемы с такими грандами, как «Милан», «Ювентус» и «Лацио». Во всех трех случаях она потерпела минимальное поражение 0:1.

Все прогнозы на Серию А

Победа над «Болоньей» 2:1 разбавила черную полосу, но в турнирном положении хозяев мало что изменилось. Они занимают 8-е место с 20 очками.

«Салернитана»

Положение гостей в таблице плачевное, но не безнадежное. С 8 очками команда занимает последнее место, но при этом ей нужно набрать всего 3 пункта, чтобы покинуть зону вылета.

Возможно, «Салернитана» получила импульс, который все так ждали. В минувшем туре она обыграла «Лацио» 2:1 на своем поле. Более того, для нее это была первая победа в сезоне Серии А.

Если говорить о других последних результатах, то «бордовые» проиграли «Дженоа» 0:1 и «Наполи» 0:2. С «Сассуоло» была ничья 2:2.

Также отметим, что разгромив «Сампдорию» 4:0, «Салернитана» вышла в 1/8 финала Кубка Италии.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают 1.47 на победу «Фиорентины» и 6.60 на победу «Салернитаны».

Победив два раза подряд дома, «фиалки» наверняка хотят продлить успешную серию. Тем более это аутстайдер, который ни разу в сезоне на выезде не выигрывал.

«Салернитана» забила 2 «Лацио» и «Сассуоло». Забьет и «Фиорентине». «Фиалкам» придется больше атаковать, чтобы сохранить победную разницу. Потому ставим на победу хозяев + тотал больше 2.5 за 2.10.