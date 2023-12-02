2 декабря в 15-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сразится с «Гранадой». Начало игры — в 20:30 по мск. «Реал» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал»

Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам тринадцати туров активе мадридцев 35 очков и первая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет столько же пунктов, сколько и «Жирона», но на два балла опережает третью «Барселону».

«Реал» смог 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только девять мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и дважды сыграл вничью.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Гранада 1X2Новым игрокам 1.178.5016.00Бонус$9500

Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив уже досрочно вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, победив «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2 и 4:2) и «Брагу» (2:1 и 3:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В последних играх Примеры «Реал» разгромил «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и переиграл «Барселону» (2:1). Перед этим подопечные Карло Анчелотти также поделили очки с «Севильей» (1:1) и разбили «Осасуну» (4:0) и «Жирону» (3:0).

«Гранада»

Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в четырнадцати матчах добыл только одну победу, четырежды сыграл вничью и девять раз проиграл.

Команда смогла девятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 33 мяча. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь семь очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на три пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка».

В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

В последней игре подопечные Пако Лопеса проиграли «Алавесу» (1:3), а до этого сыграли вничью с «Хетафе» (1:1), но уступили «Валенсии» (0:1), «Вилярреалу» (2:3) и «Осасуне» (0:2). Победа же датирована 26 августа и матчем с «Мальоркой» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.16.

На викторию «Гранады» дают 18.50, ничья оценена в 8.20.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что «Реал» не сможет разгромить «Гранаду».