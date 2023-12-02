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    «Реал» и «Гранада» забьют друг другу?!

    «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Испании, 2 декабря 2023 года

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    Джуд Беллингем («Реал»)
    2 декабря в 15-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сразится с «Гранадой». Начало игры — в 20:30 по мск. «Реал» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Декабря 2023 года
    Реал Мадрид
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    «Реал»

    Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам тринадцати туров активе мадридцев 35 очков и первая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет столько же пунктов, сколько и «Жирона», но на два балла опережает третью «Барселону».

    «Реал» смог 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только девять мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и дважды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Гранада

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    Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив уже досрочно вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, победив «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2 и 4:2) и «Брагу» (2:1 и 3:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних играх Примеры «Реал» разгромил «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и переиграл «Барселону» (2:1). Перед этим подопечные Карло Анчелотти также поделили очки с «Севильей» (1:1) и разбили «Осасуну» (4:0) и «Жирону» (3:0).

    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в четырнадцати матчах добыл только одну победу, четырежды сыграл вничью и девять раз проиграл.

    Команда смогла девятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 33 мяча. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь семь очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на три пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка».

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    • В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

    В последней игре подопечные Пако Лопеса проиграли «Алавесу» (1:3), а до этого сыграли вничью с «Хетафе» (1:1), но уступили «Валенсии» (0:1), «Вилярреалу» (2:3) и «Осасуне» (0:2). Победа же датирована 26 августа и матчем с «Мальоркой» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.16.

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    На викторию «Гранады» дают 18.50, ничья оценена в 8.20.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что «Реал» не сможет разгромить «Гранаду».

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