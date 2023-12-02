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    «Милан» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.89) и прогноз на чемпионат Италии 2 декабря 2023 года

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    «Милан» — фаворит матча
    2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Милан» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Декабря 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •

    «Милан»

    Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 26 пунктов в 13-ти поединках.

    Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от второго «Ювентуса» на шесть — от лидирующего «Интера».

    Коэффициенты матча Милан — Фрозиноне

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  • 1.454.807.10Бонус$9500
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    Также «красно-черные» выступают в Лиге чемпионов. «Дьяволы» в пяти матчах смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли. «Мя лучше послушаю слив унитаза раз 5 =)лан» имеет в своем активе пять очков и занимает третью позицию в своем квартете, где также находятся «Боруссия», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

    Все прогнозы на Серию А

    На этой неделе клуб проиграл «Дортмунду» (1:3) в группе Лиги чемпионов, чем прервал беспроигрышную серию коллектива во всех турнирах (две победы и ничья), так что в целом у хозяев неплохая форма.

    «Фрозиноне»

    В начале ноября гости смогли себя порадовать в Кубке Италии, когда завоевали место в 1/8 финала турнира. Клуб на выезде обыграл «Торино» в дополнительное время (2:1).

    Этот успех он «Фрозиноне» сумел развить в Серии А. На своем поле ему удалось обыграть «Эмполи» со счетом 2:1, после чего проиграл «Интеру» (0:2) и победил «Дженоа» (2:1).

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    • По итогам 13 туров итальянского первенства команда занимает 10-е место с отставанием всего в три очка от зоны еврокубков. От зоны вылета она оторвалась на восемь баллов.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан» коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Фрозиноне» оценивается в 7,20, ничья — в 4,75.

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    В шести из семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 1,95, ведь хозяева, как фаворит, явно способны реализовать такой сценарий.

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    «Милан» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Милан» на третьем месте Серии А?
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