В рамках гамбургского дерби «Санкт-Паули» и «Гамбург» проведут очную встречу в рамках 15-го тура Бундеслиги 2. Игра состоится 1 декабря в 02:30 по мск. «Санкт-Паули» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Санкт-Паули»

Клуб продолжает держаться выбранного курса, а именно на повышение в лиге. Сейчас хозяевам удается оставаться на первой строчке. В их активе 30 набранных очков.

«Санкт-Паули» единственная команда турнира, у которой нет ни единого поражения на счету. «Пираты» одержали 8 побед и сыграли 6 раз вничью.

Коэффициенты матча Санкт-Паули — Гамбург 1X2Новым игрокам 1.973.853.50Бонус$9500

В 4 матчах у коллектива 3 победы. Он обыграл «Ганзу» (3:2), «Эльфсберг» (2:0) и «Карлсруэ» (2:1). С «Ганновером» была расписана нулевая ничья.

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Дома команда регулярно побеждает. Ничья с «Ганновером» стала первой в домашних стенах за последние 6 матчей. «Санкт-Паули» дома также переиграл «Шальке» (2:1) и вышел в 1/8 Кубка Германии.

«Гамбург»

«Горожане» отстают в таблице на 3 очка. Они потерпели 3 поражения в этом сезоне и пропустили на 7 голов больше (18).

При этом «Гамбург» является самой результативной командой лиги с 28 голами на счету. В каждом из пяти последних матчей номинальные гости не забили меньше двух голов.

В ноябре «Гамбург» со счетом 2:0 обыграл «Магдебург». Поединок с «Айнтрахтом» из Брауншвейга завершился с результатом 2:1. Не удалось избежать поражения. В середине месяца «динозавры» проиграли «Хольштайн Килю» 2:4.

Несмотря на свою вторую позицию в лиге «Гамбург» имеет неудовлетворительную выездную статистику. В Бундеслиге 2 клуб не побеждает в гостях уже 5 матчей.

Прогноз и ставка

«Санкт-Паули» за 1.96 выступает в роли фаворита предстоящего матча. Ставка на победу «Гамбурга» принимается с коэффициентом 3.35.

Выбор очевиден, если учесть результаты «Гамбурга» на выезде, в том числе в очной серии с «Санкт-Паули». На «Миллернтор» «черно-бело-синие» проиграли 4 раза подряд.

Есть смысл поставить на победу «Санкт-Паули» в этом матче.

В четырех дерби Гамбурга подряд тотал был больше 2.5. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.24.