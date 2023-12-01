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    Ставка на победителя дерби Гамбурга

    «Санкт-Паули» — «Гамбург». Ставки (к. 1.96) и прогноз на чемпионат Германии 01 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Гамбург»
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    В рамках гамбургского дерби «Санкт-Паули» и «Гамбург» проведут очную встречу в рамках 15-го тура Бундеслиги 2. Игра состоится 1 декабря в 02:30 по мск. «Санкт-Паули» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 01 Декабря 2023 года
    Санкт-Паули
  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 20:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    «Санкт-Паули»

    Клуб продолжает держаться выбранного курса, а именно на повышение в лиге. Сейчас хозяевам удается оставаться на первой строчке. В их активе 30 набранных очков.

    «Санкт-Паули» единственная команда турнира, у которой нет ни единого поражения на счету. «Пираты» одержали 8 побед и сыграли 6 раз вничью.

    Коэффициенты матча Санкт-Паули — Гамбург

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    В 4 матчах у коллектива 3 победы. Он обыграл «Ганзу» (3:2), «Эльфсберг» (2:0) и «Карлсруэ» (2:1). С «Ганновером» была расписана нулевая ничья.

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    Дома команда регулярно побеждает. Ничья с «Ганновером» стала первой в домашних стенах за последние 6 матчей. «Санкт-Паули» дома также переиграл «Шальке» (2:1) и вышел в 1/8 Кубка Германии.

    «Гамбург»

    «Горожане» отстают в таблице на 3 очка. Они потерпели 3 поражения в этом сезоне и пропустили на 7 голов больше (18).

    При этом «Гамбург» является самой результативной командой лиги с 28 голами на счету. В каждом из пяти последних матчей номинальные гости не забили меньше двух голов.

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    • В ноябре «Гамбург» со счетом 2:0 обыграл «Магдебург». Поединок с «Айнтрахтом» из Брауншвейга завершился с результатом 2:1. Не удалось избежать поражения. В середине месяца «динозавры» проиграли «Хольштайн Килю» 2:4.

    Несмотря на свою вторую позицию в лиге «Гамбург» имеет неудовлетворительную выездную статистику. В Бундеслиге 2 клуб не побеждает в гостях уже 5 матчей.

    Прогноз и ставка

    «Санкт-Паули» за 1.96 выступает в роли фаворита предстоящего матча. Ставка на победу «Гамбурга» принимается с коэффициентом 3.35.

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    Выбор очевиден, если учесть результаты «Гамбурга» на выезде, в том числе в очной серии с «Санкт-Паули». На «Миллернтор» «черно-бело-синие» проиграли 4 раза подряд.

    Есть смысл поставить на победу «Санкт-Паули» в этом матче.

    В четырех дерби Гамбурга подряд тотал был больше 2.5. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.24.

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    «Санкт-Паули» — «Гамбург»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на победителя дерби Гамбурга
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