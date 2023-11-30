«Вильярреал»
«Вильярреал» находится на 2-м месте в таблице, набрав 6 очков в трех играх. Но у команды еще есть матч в запасе — с «Маккаби» Хайфой. Он будет сыгран позже.
У испанского клуба высокие шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Пока в квартете лидирует «Ренн» (9), но еще одна победа серьезно приблизит «желтую субмарину» к досрочному выходу из группы.
Коэффициенты матча Вильярреал — Панатинаикос
«Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее клуб в рамках Ла Лиги встречался с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.
Испанская команда дома постарается действовать первым номером. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы завоевать три очка в родных стенах.
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» вряд ли финиширует ниже третьего места в группе. Сейчас у команды 4 очка, а у «Маккаби», который идет последним в квартете — только один балл.
У «Панатинаикоса» еще есть возможность побороться за плей-офф Лиги Европы, поэтому греки настроены решительно. В Испании будет напряженная борьба.
26 ноября «Панатинаикос» потерпел поражение в чемпионате Греции. Клуб уступил «Арису» (0:2). Несмотря на неудачу, команда сохранила лидерство в таблице. В активе «Панатинаикоса» 28 очков в 12 играх.
«Панатинаикос» знает, как обыгрывать «Вильярреал». Первый матч в Греции закончился победой хозяев со счетом 2:0. Преподнесет ли «Панатинаикос» сюрприз в ответной встрече?
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.95. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.90.
Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 1.95.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.