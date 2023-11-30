30 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Панатинаикос». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Панатинаикос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вильярреал»

«Вильярреал» находится на 2-м месте в таблице, набрав 6 очков в трех играх. Но у команды еще есть матч в запасе — с «Маккаби» Хайфой. Он будет сыгран позже.

У испанского клуба высокие шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Пока в квартете лидирует «Ренн» (9), но еще одна победа серьезно приблизит «желтую субмарину» к досрочному выходу из группы.

Коэффициенты матча Вильярреал — Панатинаикос 1X2Новым игрокам 1.953.853.80Бонус$9500

«Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее клуб в рамках Ла Лиги встречался с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.

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Испанская команда дома постарается действовать первым номером. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы завоевать три очка в родных стенах.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» вряд ли финиширует ниже третьего места в группе. Сейчас у команды 4 очка, а у «Маккаби», который идет последним в квартете — только один балл.

У «Панатинаикоса» еще есть возможность побороться за плей-офф Лиги Европы, поэтому греки настроены решительно. В Испании будет напряженная борьба.

26 ноября «Панатинаикос» потерпел поражение в чемпионате Греции. Клуб уступил «Арису» (0:2). Несмотря на неудачу, команда сохранила лидерство в таблице. В активе «Панатинаикоса» 28 очков в 12 играх.

«Панатинаикос» знает, как обыгрывать «Вильярреал». Первый матч в Греции закончился победой хозяев со счетом 2:0. Преподнесет ли «Панатинаикос» сюрприз в ответной встрече?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.95. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.90.

Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 1.95.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.