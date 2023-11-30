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    Испанская команда завоюет три очка в родных стенах

    «Вильярреал» — «Панатинаикос». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Панатинаикос»
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    «Вильярреал»
    30 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Панатинаикос». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Панатинаикос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 30 Ноября 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Панатинаикос Панатинаикос
  • Афины
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» находится на 2-м месте в таблице, набрав 6 очков в трех играх. Но у команды еще есть матч в запасе — с «Маккаби» Хайфой. Он будет сыгран позже.

    У испанского клуба высокие шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Пока в квартете лидирует «Ренн» (9), но еще одна победа серьезно приблизит «желтую субмарину» к досрочному выходу из группы.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Панатинаикос

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  • 1.953.853.80Бонус$9500
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    «Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее клуб в рамках Ла Лиги встречался с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Испанская команда дома постарается действовать первым номером. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы завоевать три очка в родных стенах.

    «Панатинаикос»

    «Панатинаикос» вряд ли финиширует ниже третьего места в группе. Сейчас у команды 4 очка, а у «Маккаби», который идет последним в квартете — только один балл.

    У «Панатинаикоса» еще есть возможность побороться за плей-офф Лиги Европы, поэтому греки настроены решительно. В Испании будет напряженная борьба.

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  • 24/11/2023

    • 26 ноября «Панатинаикос» потерпел поражение в чемпионате Греции. Клуб уступил «Арису» (0:2). Несмотря на неудачу, команда сохранила лидерство в таблице. В активе «Панатинаикоса» 28 очков в 12 играх.

    «Панатинаикос» знает, как обыгрывать «Вильярреал». Первый матч в Греции закончился победой хозяев со счетом 2:0. Преподнесет ли «Панатинаикос» сюрприз в ответной встрече?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.95. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.90.

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    Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 1.95.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.

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    «Вильярреал» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Испанская команда завоюет три очка в родных стенах
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