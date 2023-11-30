«Фламенго» сыграет на своем поле с «Атлетико Минейро» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 01:30 мск. «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фламенго»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионскую корону. Ныне «Фламенго» находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем с лидером чемпионата «Палмейрасом» у команды очковый паритет. Впрочем, за три тура до финиша нужно и самим не плошать, и ждать осечки от «поросят».

В предыдущем туре чемпионата «Фламенго» добыл три пункта. На выезде команда отправила в ворота «Америки Минейро» три сухих мяча.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух коллизиях.

И уж наверняка хозяева будут атаковать с первых минут встречи. «Фламенго» выглядит мощнее соперника, да и трибуны «Мараканы» будут гнать вперед.

«Атлетико Минейро»

Эта команда в нынешнем сезоне также решает высокие задачи. На текущий момент «Атлетико Минейро» пребывает 4 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации у команды имеются заметные проблемы. Игроки команды забили всего лишь 46 мячей в 35 матчах.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» дома уверенно расправился с «Гремио» (3:0).

Да и вообще, команда еще имеет шансы вклиниться в борьбу за самые высокие места. Да и победы в двух последних матчах окрыляют.

Наверняка «Атлетико Минейро» постарается сыграть вторым номером. Гости явно намереваются изыскать свои шансы в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.94.

На викторию «Атлетико Минейро» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.44.

Хозяева по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдут в атаку .

Наш прогноз — Победа «Фламенго» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.