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    «Фламенго» быстро добьется своего

    «Фламенго» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Минейро»
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    «Фламенго»
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Атлетико Минейро» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 01:30 мск. «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 30 Ноября 2023 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 01:30 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
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    «Фламенго»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионскую корону. Ныне «Фламенго» находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем с лидером чемпионата «Палмейрасом» у команды очковый паритет. Впрочем, за три тура до финиша нужно и самим не плошать, и ждать осечки от «поросят».

    В предыдущем туре чемпионата «Фламенго» добыл три пункта. На выезде команда отправила в ворота «Америки Минейро» три сухих мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух коллизиях.

    И уж наверняка хозяева будут атаковать с первых минут встречи. «Фламенго» выглядит мощнее соперника, да и трибуны «Мараканы» будут гнать вперед.

    «Атлетико Минейро»

    Эта команда в нынешнем сезоне также решает высокие задачи. На текущий момент «Атлетико Минейро» пребывает 4 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации у команды имеются заметные проблемы. Игроки команды забили всего лишь 46 мячей в 35 матчах.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» дома уверенно расправился с «Гремио» (3:0).

    Да и вообще, команда еще имеет шансы вклиниться в борьбу за самые высокие места. Да и победы в двух последних матчах окрыляют.

    Наверняка «Атлетико Минейро» постарается сыграть вторым номером. Гости явно намереваются изыскать свои шансы в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Атлетико Минейро» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.44.

    Хозяева по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдут в атаку.

    Наш прогноз — Победа «Фламенго» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.

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    «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фламенго» быстро добьется своего
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