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    «Брага» — «Унион Берлин». Прогноз и ставка (к. 2.13) на Лигу чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Унион Берлин»
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    «Брага» — фаворит матча
    29 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» сыграет против «Унион Берлина». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Брага» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 29 Ноября 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Унион Унион
  • Берлин
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    «Брага»

    «Брага» начала групповой этап с поражения от «Наполи» (1:2). Однако во 2-м туре была одержана первая победа над «Унионом» (3:2). Тем не менее, затем португальский клуб дважды проиграл «Реалу».

    В чемпионате Португалии дела у «Браги» идут неплохо. Команда находится на 4-м месте, набрав 23 очка в 11 встречах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 5 баллов.

    Коэффициенты матча Брага — Унион

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  • 2.153.703.35Бонус$9500
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    «Брага» готовится к поединку с «Реалом» в приподнятом настроении. Клуб порадовал поклонников разгромной победой в Кубке Португалии, камня на камне не оставив от «Портимоненсе» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В трех из четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал победу при одном поражении, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.

    «Унион Берлин»

    Абсолютный дебютант Лиги чемпионов провально выступает в самом престижном еврокубке, проиграв все три встречи и сыграв один раз вничью, поэтому засел на дне группы с одним баллом.

    В первом туре «Унион Берлин» уступил «Реалу», затем был слабее «Браги» 2:3, после чего проиграл «Наполи» 0:1, и только в прошлом туре завоевал балл, сыграв вничью с «Наполи» — 1:1.

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    • Команда откровенно разочаровывает и в чемпионате Германии текущего сезона. Берлинцы сенсационно занимают предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 15 поединков во всех турнирах при 13 поражениях и двух ничьих, так что гости по сути обречены.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брагу» коэффициент на победу которой равен 2,13. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,34, ничья — в 3,70.

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    В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, тогда как в 13 из 15 последних игр гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет за 2,13.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в шести из восьми последних матчей «Унион Берлина» был реализован именно такой сценарий.

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    «Брага» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Брага» шансы на выход из группы ЛЧ?
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