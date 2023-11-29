29 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» сыграет против «Унион Берлина». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Брага» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брага»

«Брага» начала групповой этап с поражения от «Наполи» (1:2). Однако во 2-м туре была одержана первая победа над «Унионом» (3:2). Тем не менее, затем португальский клуб дважды проиграл «Реалу».

В чемпионате Португалии дела у «Браги» идут неплохо. Команда находится на 4-м месте, набрав 23 очка в 11 встречах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 5 баллов.

Коэффициенты матча Брага — Унион 1X2Новым игрокам 2.153.703.35Бонус$9500

«Брага» готовится к поединку с «Реалом» в приподнятом настроении. Клуб порадовал поклонников разгромной победой в Кубке Португалии, камня на камне не оставив от «Портимоненсе» (4:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В трех из четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал победу при одном поражении, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.

«Унион Берлин»

Абсолютный дебютант Лиги чемпионов провально выступает в самом престижном еврокубке, проиграв все три встречи и сыграв один раз вничью, поэтому засел на дне группы с одним баллом.

В первом туре «Унион Берлин» уступил «Реалу», затем был слабее «Браги» 2:3, после чего проиграл «Наполи» 0:1, и только в прошлом туре завоевал балл, сыграв вничью с «Наполи» — 1:1.

Команда откровенно разочаровывает и в чемпионате Германии текущего сезона. Берлинцы сенсационно занимают предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 15 поединков во всех турнирах при 13 поражениях и двух ничьих, так что гости по сути обречены.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брагу» коэффициент на победу которой равен 2,13. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,34, ничья — в 3,70.

В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, тогда как в 13 из 15 последних игр гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет за 2,13.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в шести из восьми последних матчей «Унион Берлина» был реализован именно такой сценарий.