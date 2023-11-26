«Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:45 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Лион» сейчас находится на самом дне турнирной таблицы.

Лионцы в 11 поединках выиграли всего лишь однажды. Да и забивает команда с огромной натугой: 9 забитых мячей.

Коэффициенты матча Лион — Лилль 1X2Новым игрокам 3.153.352.40Бонус$9500

В своем последнем поединке команда наконец-то победила. «Лион» на выезде с минимальным счетом одолел «Ренн».

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Более того, отчетный поединок теперь пропустит защитник Николас Тальяфико. Аргентинец перебрал желтых карточек.

«Лион» всегда сложно играет с «Лиллем». Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

«Лилль»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Причем на данный момент «Лилль» пребывает на 4 позиции.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Лилля» сумели отличиться лишь 15 раз.

Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Лилль» не сумел переиграть скромную «Тулузу» (1:1).

Зато обороняются «доги» блестяще. В 12 поединках текущего чемпионата в воротах команды побывало 11 мячей.

И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «ткачей». «Доги» смотрятся монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.43.

На викторию «Лиона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.65.

Лионцам пора выбираться со дна турнирной таблицы , да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.