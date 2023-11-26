«Лион»
Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Лион» сейчас находится на самом дне турнирной таблицы.
Лионцы в 11 поединках выиграли всего лишь однажды. Да и забивает команда с огромной натугой: 9 забитых мячей.
Коэффициенты матча Лион — Лилль
В своем последнем поединке команда наконец-то победила. «Лион» на выезде с минимальным счетом одолел «Ренн».
Более того, отчетный поединок теперь пропустит защитник Николас Тальяфико. Аргентинец перебрал желтых карточек.
«Лион» всегда сложно играет с «Лиллем». Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
«Лилль»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Причем на данный момент «Лилль» пребывает на 4 позиции.
В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Лилля» сумели отличиться лишь 15 раз.
Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Лилль» не сумел переиграть скромную «Тулузу» (1:1).
Зато обороняются «доги» блестяще. В 12 поединках текущего чемпионата в воротах команды побывало 11 мячей.
И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «ткачей». «Доги» смотрятся монолитнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.43.
На викторию «Лиона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.65.
Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.