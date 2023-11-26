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    Добудут ли «ткачи» вторую победу в чемпионате?

    «Лион» — «Лилль». Ставка (к. 3.04) и прогноз на Лигу 1 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лилль»
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    Александр Ляказетт
    «Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:45 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Ноября 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:45 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Лион» сейчас находится на самом дне турнирной таблицы.

    Лионцы в 11 поединках выиграли всего лишь однажды. Да и забивает команда с огромной натугой: 9 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Лион — Лилль

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  • 3.153.352.40Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда наконец-то победила. «Лион» на выезде с минимальным счетом одолел «Ренн».

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    Более того, отчетный поединок теперь пропустит защитник Николас Тальяфико. Аргентинец перебрал желтых карточек.

    «Лион» всегда сложно играет с «Лиллем». Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    «Лилль»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Причем на данный момент «Лилль» пребывает на 4 позиции.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Лилля» сумели отличиться лишь 15 раз.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Лилль» не сумел переиграть скромную «Тулузу» (1:1).

    Зато обороняются «доги» блестяще. В 12 поединках текущего чемпионата в воротах команды побывало 11 мячей.

    И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «ткачей». «Доги» смотрятся монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Лиона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.65.

    Лионцам пора выбираться со дна турнирной таблицы, да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

    Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.

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    «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Добудут ли «ткачи» вторую победу в чемпионате?
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